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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi ilk kez LCD ekrana parmak izi okuyucu entegre etti

    Ekrana entegre optik parmak izi okuyucuların en önemli dezavantajı olan OLED panel gerekliliğini Redmi markası ortadan kaldırmış durumda. Artık LCD ekranda da parmak izi okuyucu olacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi ilk kez LCD ekrana parmak izi okuyucu entegre etti
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonların ekran çerçevelerinin giderek incelmesi üreticileri parmak izi okuyucu konusunda yenilik geliştirmeye zorluyor. Arka panel, yan panel derken artık ekran üzerine entegre parmak izi okuyucuları yükseliş trendine girdi. Bununla birlikte bazı engeller var.

    Redmi ilki başardı

    Özellikle optik yani ışık yoluyla parmak izi haritası çıkaran parmak izi okuyucu sensörlerin OLED ekran altına entegre edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ışık katmanlardan yolunu bulamadığı için tarama yapamıyor. Bu bakımdan üst seviye telefonlara özgü kaldı.

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    Xiaomi alt markası olarak faaliyet gösteren Redmi ise bu kısıtlamayı ortadan kaldıracak bir yeniliğe imza atıyor. Firma ilk kez LCD ekran altına başarılı bir şekilde parmak izi okuyucu sensör entegre ettiklerini duyurdu.

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    Redmi mühendisleri yüksek iletim yeteneğine sahip film katmanlarının arasından kızılötesi ışık göndererek parmak ucunun okunabilir olmasını sağlamış. Böylece LCD bir ekranda sıkıntı olmadan parmak izi okunabiliyor.

    Aslında daha önce BOE firmasının LCD ekranlara parmak izi okuyucu entegre etmek konusunda çalışmaları vardı ancak gerçek bir ürüne yansımadı. Redmi bu firmanın çalışmalarını mı temel aldı bilinmiyor.

    Son dönemde OLED ekranlara yatırımın artması nedeniyle Samsung ve LG gibi firmalar LCD üretim tesislerini Çinli firmalara satmaya başladı. LCD ekranlara parmak izi okuyucu entegre etmek bu anlamda bir trend değişimine sebep olabilir. Redmi bu teknolojiyi ilk hangi telefonda kullanacak açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/09/redmi-successfully-puts-an-in-display-fingerprint-scanner-under-an-lcd-screen-lu-weibing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Frezzka (Taha ACAR) 1 hf.
    Note 9 dan sızan görüntülere bakacak olursak, arkasında parmak izi tarayıcı görünmüyor. Note 9 da olursa seviniriz. Yavaş olsun önde olsun, şahsen yüz taramasıyla açıyorum parmak izi kullanmıyorum. Arkada fazlalık :)
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    surfer 1 hf.
    güzel bir gelişme gerçekten.
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    msatic 1 hf.
    İşte inovasyon budur! Bizimkiler de ancak parça montajı yapsınlar. Nerede arge, nerede yenilik? Yok. Helal olsun adamlara, çalışan kazanır, bu kadar basit!
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    amiral gemisi telefonlara mi özgü? MiA3 diye bir kral var farkinda mısın editör
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    Chatillon 1 hf. yeni yorumcu
    Helal olsun. Redmi Note 9'a yetişirse büyük ses getirir
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    skywalker06 (Deniz ) 1 hf.
    Redmi Note 9 pro'da kullanırlar
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    alemburda34 1 hf.
    Redmi note 7 kullanicilari Boe firmasini iyi bilir
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