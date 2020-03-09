Redmi ilk kez LCD ekrana parmak izi okuyucu entegre etti

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonların ekran çerçevelerinin giderek incelmesi üreticileri parmak izi okuyucu konusunda yenilik geliştirmeye zorluyor. Arka panel, yan panel derken artık ekran üzerine entegre parmak izi okuyucuları yükseliş trendine girdi. Bununla birlikte bazı engeller var.

Redmi ilki başardı

Özellikle optik yani ışık yoluyla parmak izi haritası çıkaran parmak izi okuyucu sensörlerin OLED ekran altına entegre edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ışık katmanlardan yolunu bulamadığı için tarama yapamıyor. Bu bakımdan üst seviye telefonlara özgü kaldı.

İlginizi Çekebilir

Nokia 5310 XpressMusic geri döndü

Xiaomi alt markası olarak faaliyet gösteren Redmi ise bu kısıtlamayı ortadan kaldıracak bir yeniliğe imza atıyor. Firma ilk kez LCD ekran altına başarılı bir şekilde parmak izi okuyucu sensör entegre ettiklerini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi"

Redmi mühendisleri yüksek iletim yeteneğine sahip film katmanlarının arasından kızılötesi ışık göndererek parmak ucunun okunabilir olmasını sağlamış. Böylece LCD bir ekranda sıkıntı olmadan parmak izi okunabiliyor.

Aslında daha önce BOE firmasının LCD ekranlara parmak izi okuyucu entegre etmek konusunda çalışmaları vardı ancak gerçek bir ürüne yansımadı. Redmi bu firmanın çalışmalarını mı temel aldı bilinmiyor.

Son dönemde OLED ekranlara yatırımın artması nedeniyle Samsung ve LG gibi firmalar LCD üretim tesislerini Çinli firmalara satmaya başladı. LCD ekranlara parmak izi okuyucu entegre etmek bu anlamda bir trend değişimine sebep olabilir. Redmi bu teknolojiyi ilk hangi telefonda kullanacak açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/03/09/redmi-successfully-puts-an-in-display-fingerprint-scanner-under-an-lcd-screen-lu-weibing/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.