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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı

    Teknoloji üreticisi Redmi'nin yeni akıllı telefon modeli K30 Pro'nun bu aylarda tanıtılması bekleniyordu. Şirket başkanı yaptığı duyuruyla birlikte cihazın ne zaman geleceğini açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Redmi'nin yaklaşan amiral gemisi modelinin ne zaman geleceğine dair henüz bir bilgi mevcut değildi. Ancak şirket lideri Lu Weibing, yaptığı paylaşımla birlikte konuya açıklık getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Motorola Edge Plus, şirketin ilk 108MP kameralı akıllı telefonu olacak"

    Redmi K30 satış rekoru kırmıştı

    Weibing, Redmi K30 Pro modelinin, Mart ayında tanıtılacak Huawei P40 ve Nisan ayında tanıtılacak Honor 30 serisinin lansman tarihlerinin arasında görücüye çıkarılacağını belirtti. Bu da Redmi K30 Pro'nun lansman etkinliğinin Mart ayı sonuna doğru yapılacağını ve Nisan ayının başlarında da Çin'de satışa sunulacağını gösteriyor.

    Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı

    Redmi K30 Pro'nun çentiksiz ekran, Snapdragon 865 yonga seti, çift modlu 5G bağlantısı ve 33W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor. 4.700 mAh kapasiteli pile sahip olması beklenen akıllı telefonun 64MP Sony IMX686 ana kamera sensörü barındıracağını da belirtelim. Serinin Pro olmayan modeli Redmi K30 Çin'de satış rekorları kırmıştı. Redmi K30 Pro'nun da aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını ise önümüzdeki ay göreceğiz.



    https://www.gsmarena.com/redmi_k30_pro_coming_end_of_march-news-41913.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    K30'a bir sağlamlık testi yapmışlar iPhone 6 zamanları gibi mübarek ikiye ayrılıyor. Pro modeli de aynı tasarımla gelirse eyvah.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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