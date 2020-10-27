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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi K30S modeli aslında Mi 10T temelinde hazırlanmış. 6.67 inçlik ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 144Hz tazeleme hızı, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler mevcut.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Özellikle giriş ve orta seviye bandında yoğun bir rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarına her gün yeni bir model eklenmeye devam ediyor. Bir süredir internette sızıntıları dolaşan Redmi K30S akıllı telefon modeli resmiyet kazandı.

    Redmi K30S özellikleri ve fiyatı

    Redmi K30 serisinin son üyesi olma özelliğine sahip Redmi K30S modeli 6.67 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunuyor. MEMC mekanik elektronik düzenek sayesinde enerji verimliliği sağlayan ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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    Parmak izi okuyucunun yan kısma taşındığı model 650 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve ayrıca HDR10+ desteği de sunuyor. Tazeleme hızı ise 144Hz seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Snapdragon 865 yonga seti ile amiral gemilerine yakın bir performans sunan telefon 8GB LPDDR5 RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçeneklerine sahip. Yani sistem tarafında oldukça akıcı olduğunu söyleyebiliriz.

    Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.89 Sony IMX682 sensör yer alırken 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör ona eşlik ediyor. Kamera paketi Full HD yavaş çekim ve 8K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise yapay zeka destekli yüz tanıma özelliğine sahip.

    5000mAh kapasiteli batarya ile tüm günü çıkarabilen telefonda 33W hızlı şarj, Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, çift frekans GPS, çift düzlemsel hoparlör gibi artılar yer alırken hafıza kartı desteği mevcut değil. Redmi K30S modeli 388$-418$ şeklinde fiyatlara sahip ancak 11 Kasım döneminde 40$ civarı bir indirim ile piyasaya çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/27/redmi-k30s-for-2299-yuan-343-brings-144hz-display-sd865-64mp-triple-cameras-and-5000mah-battery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 2 sa.
    Klasik tasarım yakında tüm arka kısmı kamera yaparlar daha çok izlemek için
    Yanıtla
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