Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Özellikle giriş ve orta seviye bandında yoğun bir rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarına her gün yeni bir model eklenmeye devam ediyor. Bir süredir internette sızıntıları dolaşan Redmi K30S akıllı telefon modeli resmiyet kazandı.

Redmi K30S özellikleri ve fiyatı

Redmi K30 serisinin son üyesi olma özelliğine sahip Redmi K30S modeli 6.67 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunuyor. MEMC mekanik elektronik düzenek sayesinde enerji verimliliği sağlayan ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Parmak izi okuyucunun yan kısma taşındığı model 650 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve ayrıca HDR10+ desteği de sunuyor. Tazeleme hızı ise 144Hz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Snapdragon 865 yonga seti ile amiral gemilerine yakın bir performans sunan telefon 8GB LPDDR5 RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçeneklerine sahip. Yani sistem tarafında oldukça akıcı olduğunu söyleyebiliriz.

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Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.89 Sony IMX682 sensör yer alırken 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör ona eşlik ediyor. Kamera paketi Full HD yavaş çekim ve 8K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise yapay zeka destekli yüz tanıma özelliğine sahip.

5000mAh kapasiteli batarya ile tüm günü çıkarabilen telefonda 33W hızlı şarj, Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, çift frekans GPS, çift düzlemsel hoparlör gibi artılar yer alırken hafıza kartı desteği mevcut değil. Redmi K30S modeli 388$-418$ şeklinde fiyatlara sahip ancak 11 Kasım döneminde 40$ civarı bir indirim ile piyasaya çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/10/27/redmi-k30s-for-2299-yuan-343-brings-144hz-display-sd865-64mp-triple-cameras-and-5000mah-battery/

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