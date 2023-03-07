Tam Boyutta Gör Kısa süre Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, ekran, pil ve kamera kurulumu ile öne çıkan Redmi K60 ve K60 Pro modellerini tanıttı. Şimdi yeni sızıntılar, aileye eklenecek yeni bir ''Ultra'' modeline işaret ediyor. Hatırlayacak olursak Redmi K50 Ultra, Redmi K50 ve K50 Pro'dan aylar sonra vitrine çıktı. Peki Redmi K60 Ultra neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı

Bilmeyenler için Redmi K50 Ultra, 12-bit 144Hz 2K+ OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 120W şarj desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bununla birlikte yeni sızıntılar, Redmi K60 Ultra'nın MediaTek Dimensity 9200 ve 100W hızlı şarj desteği ile 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını söylüyor.

Ayrıca yaklaşan telefonun 2712 x 1220 çözünürlüğe ve 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6.67” OLED ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel. Ancak söz konusu özellikler ilginç bir biçimde önemli bir yükseltme içermiyor. Nitekim Dimensity 9200 platformu Snapdragon 8+ Gen 1 ile yakın bir performansa sahip.

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Ek olarak hızlı şarj tarafında 20W'lık bir düşüş söz konusu. Ancak yılın ilk çeyreğinde olduğumuzu düşünürsek, akıllı telefon için hala uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Redmi, farklı değişikliklerde bulunabilir.

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Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı: Poco F5 GT olabilir