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    Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı: Poco F5 GT olabilir

    Redmi K60 Ultra için bekleyiş sürerken telefonun kilit özellikleri şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı. Yaklaşan bütçe amiral gemisi beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı: Poco F5 GT olabilir Tam Boyutta Gör
    Kısa süre Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, ekran, pil ve kamera kurulumu ile öne çıkan Redmi K60 ve K60 Pro modellerini tanıttı. Şimdi yeni sızıntılar, aileye eklenecek yeni bir ''Ultra'' modeline işaret ediyor. Hatırlayacak olursak Redmi K50 Ultra, Redmi K50 ve K50 Pro'dan aylar sonra vitrine çıktı. Peki Redmi K60 Ultra neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı

    Bilmeyenler için Redmi K50 Ultra, 12-bit 144Hz 2K+ OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 120W şarj desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bununla birlikte yeni sızıntılar, Redmi K60 Ultra'nın MediaTek Dimensity 9200 ve 100W hızlı şarj desteği ile 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını söylüyor.

    Ayrıca yaklaşan telefonun 2712 x 1220 çözünürlüğe ve 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6.67” OLED ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel. Ancak söz konusu özellikler ilginç bir biçimde önemli bir yükseltme içermiyor. Nitekim Dimensity 9200 platformu Snapdragon 8+ Gen 1 ile yakın bir performansa sahip.

    Ek olarak hızlı şarj tarafında 20W'lık bir düşüş söz konusu. Ancak yılın ilk çeyreğinde olduğumuzu düşünürsek, akıllı telefon için hala uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Redmi, farklı değişikliklerde bulunabilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 9 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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