Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı: Poco F5 GT olabilir

Redmi K60 Ultra özellikleri sızdırıldı
Bilmeyenler için Redmi K50 Ultra, 12-bit 144Hz 2K+ OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 120W şarj desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bununla birlikte yeni sızıntılar, Redmi K60 Ultra'nın MediaTek Dimensity 9200 ve 100W hızlı şarj desteği ile 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını söylüyor.
Ayrıca yaklaşan telefonun 2712 x 1220 çözünürlüğe ve 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6.67” OLED ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel. Ancak söz konusu özellikler ilginç bir biçimde önemli bir yükseltme içermiyor. Nitekim Dimensity 9200 platformu Snapdragon 8+ Gen 1 ile yakın bir performansa sahip.
Ek olarak hızlı şarj tarafında 20W'lık bir düşüş söz konusu. Ancak yılın ilk çeyreğinde olduğumuzu düşünürsek, akıllı telefon için hala uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Redmi, farklı değişikliklerde bulunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez