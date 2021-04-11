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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir

    Redmi markasının üzerinde çalıştığı oyun odaklı akıllı telefon için geri sayım başladı. Şirkete yakın kaynaklara göre akıllı telefon bu ay içerisinde duyurulacak.
    11 Nisan 2021, 18:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir
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    Bundan birkaç ay önce, Redmi markasının ilk oyuncu telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını öğrenmiştik. Duyuru tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez duyuru tarihiyle ilgili bilgiler var.

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    Çinli duyumcu Digital Chat Station'a göre akıllı telefon bu ayın ortasında veya sonlarına doğru resmiyet kazanacak. Yani çok fazla beklemeyeceğiz. Redmi'nin ürün direktörü Wang Teng Thomas da benzer yönde bir açıklama yapmıştı.

    Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir
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    Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı

    Akıllı telefonun M2104K10C model numarasını taşıdığını ve kod adının Ares (Yunan mitolojisinde savaş tanrısı) olduğunu biliyoruz. Gücünü tıpkı rakibi Realme Neo GT gibi MediaTek'in Dimensity 1200 yonga setinden alacak.

    Oyun odaklı cihazın 64 megapiksel Sony IMX686 ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi, delikli OLED ekran ve 65W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pille gelmesi bekleniyor. Fiyat etiketi 300 ila 380 dolar bandında olacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/10/redmis-gaming-phone-with-dimensity-1200-may-launch-this-month/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    erginy15 (ERGİN YILMAZ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    F2 pro dan ucuz ve 120 Hz ekran tazeleme ile gelirse tutar. Aksi taktirde oyun optimizasyonu ve pil performansı ile bir adım geride kalacaktır.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    380$'a güzel bir seçenek gibi görünüyor. Oyun amaçlı alınacağı için f/p oranı tek kriter :) gelsin bakalım
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