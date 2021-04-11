Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir

Tam Boyutta Gör

Bundan birkaç ay önce, Redmi markasının ilk oyuncu telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını öğrenmiştik. Duyuru tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez duyuru tarihiyle ilgili bilgiler var.

İlginizi Çekebilir

iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı"

Çinli duyumcu Digital Chat Station'a göre akıllı telefon bu ayın ortasında veya sonlarına doğru resmiyet kazanacak. Yani çok fazla beklemeyeceğiz. Redmi'nin ürün direktörü Wang Teng Thomas da benzer yönde bir açıklama yapmıştı.

Tam Boyutta Gör

Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı

Akıllı telefonun M2104K10C model numarasını taşıdığını ve kod adının Ares (Yunan mitolojisinde savaş tanrısı) olduğunu biliyoruz. Gücünü tıpkı rakibi Realme Neo GT gibi MediaTek'in Dimensity 1200 yonga setinden alacak.

Oyun odaklı cihazın 64 megapiksel Sony IMX686 ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi, delikli OLED ekran ve 65W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pille gelmesi bekleniyor. Fiyat etiketi 300 ila 380 dolar bandında olacak.

https://www.gizmochina.com/2021/04/10/redmis-gaming-phone-with-dimensity-1200-may-launch-this-month/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.