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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 serisi 25 Mart tarihinde satışa çıkıyor

    Kısa süre içerisinde ülkemizde telefon üretmeye başlayacak olan Xiaomi yeni serisi Redmi Note 10 için de 25 Mart tarihinde bir lansman düzenleyerek satışa sunacak.
    19 Mart 2021, 13:30 (8 sa.)
    3,3b
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    16
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 10 serisi 25 Mart tarihinde satışa çıkıyor
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    Xiaomi’nin iddialı serisi Redmi Note 10; tanıtımın üzerinden fazla vakit geçmeden ülkemizde de satışa çıkıyor. Firmanın resmi satış sitesinde 25 Mart itibariyle yeni modellerin satışa çıkacağı duyurulmuş.

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    Redmi Note 10 neler sunuyor?

    Redmi Note 10 serisi 3 farklı modelden oluşmaktaydı. Redmi Note 10 serideki en uygun fiyatlı model. FHD+ çözünürlüğe (2400 x 1080 piksel) sahip 6.43 inçlik Süper AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 bellek, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan modelin 4GB RAM/64GB depolama seçeneği 165$ idi.

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    Redmi Note 10 Pro modelinde 6.6 inçlik Super AMOLED ekran, 1200 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 732G yonga seti, 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 5020mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. 6GB RAM/64GB depolama için fiyat 220$.

    Redmi Note 10 Pro Max modelinde ise farklı olarak 108MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. 6GB RAM/64GB depolama için burada fiyat 260$ şeklindeydi. Henüz hangi konfigürasyonlar gelecek ve fiyatlar ne olacak belli değil.



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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kavisli ekran olmasaydı alacaktım

    note 8 ile şimdilik devam
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pro max Hindistan'a var global de yok niye hala Pro max modelinden bahsediyorsunuz
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    S s. paul jobs (Furkan URHAN) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) fyilmaz
    hindistan 9 pro = türkiye 9S
    hindistan 9 pro max = türkiye 9 pro
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    astegon (astegon CF) 5 sa. ( Mesaj Silindi )


    Basit bir hesapla;

    Redmi Note 10 : 165 $ = 1954 TL ~ 1999 TL

    Burada distribütör (evofone vd.) ve satıcı kâr'ı yok.

    Onlarıda eklersek 2499 olur.

    Pro ise 220$ = 2630 TL ~ 2999 TL

    Aracıların parasını da eklerdek 3499 TL

    Hadi bakalım :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    El_domingo 4 sa. ( Mesaj Silindi ) astegon
    veirlen fiyatlar zaten perakende fiyatı...son kulannıcı redmi note 10 2000tl civarı proda bugunku kurlarla 2600tl civarı fiyatlanması lazım..
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pro max en fazla 2600 olmalı. Bu fiyatın üstünde her kuruş net kardır.
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    M Musty3535123 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    sd8 serisinden sonra 6-7 serisi kullanılmıyor. 8 serisi işlemci şart. onun dışında diğer özellikler yeterli.
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    Halilowich (H Y) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Neden kullanılmıyor çok mu takılıyor telefon?
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    SN801 kullanan Xperia Z2'den SN765G kullanan Pixel 4A 5G'ye geçiş yaptım. Aradaki 5 küsür senelik fark çok fazla.

    Son iki senedeki SN8XX serisi ile şimdi çıkan SN6-7 serisi karşılaştırılınca oyun harici durumlarda çok fark göremezsiniz. Belki foto çekerken daha hızlı odaklanır ve böylece daha net foto çekerler, hepsi bu. Normal kullanıcı için fazla para vermek mantıklı değil.
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    Berkæn (Berkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beklemedeyiz umarım uygun fiyatlı olur
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    homebird (Bilen BİLİR) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fiyat 2500-3000 aralığında olursa ( ki muhtemelen olacak) yine çok satacak bir model geliyor.
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