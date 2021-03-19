Redmi Note 10 serisi 25 Mart tarihinde satışa çıkıyor

Xiaomi’nin iddialı serisi Redmi Note 10; tanıtımın üzerinden fazla vakit geçmeden ülkemizde de satışa çıkıyor. Firmanın resmi satış sitesinde 25 Mart itibariyle yeni modellerin satışa çıkacağı duyurulmuş.İlginizi Çekebilir Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda
Redmi Note 10 neler sunuyor?
Redmi Note 10 serisi 3 farklı modelden oluşmaktaydı. Redmi Note 10 serideki en uygun fiyatlı model. FHD+ çözünürlüğe (2400 x 1080 piksel) sahip 6.43 inçlik Süper AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 bellek, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan modelin 4GB RAM/64GB depolama seçeneği 165$ idi.
Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"
Redmi Note 10 Pro modelinde 6.6 inçlik Super AMOLED ekran, 1200 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 732G yonga seti, 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 5020mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. 6GB RAM/64GB depolama için fiyat 220$.
Redmi Note 10 Pro Max modelinde ise farklı olarak 108MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. 6GB RAM/64GB depolama için burada fiyat 260$ şeklindeydi. Henüz hangi konfigürasyonlar gelecek ve fiyatlar ne olacak belli değil.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
note 8 ile şimdilik devam
hindistan 9 pro max = türkiye 9 pro
Basit bir hesapla;
Redmi Note 10 : 165 $ = 1954 TL ~ 1999 TL
Burada distribütör (evofone vd.) ve satıcı kâr'ı yok.
Onlarıda eklersek 2499 olur.
Pro ise 220$ = 2630 TL ~ 2999 TL
Aracıların parasını da eklerdek 3499 TL
Hadi bakalım :)
Son iki senedeki SN8XX serisi ile şimdi çıkan SN6-7 serisi karşılaştırılınca oyun harici durumlarda çok fark göremezsiniz. Belki foto çekerken daha hızlı odaklanır ve böylece daha net foto çekerler, hepsi bu. Normal kullanıcı için fazla para vermek mantıklı değil.