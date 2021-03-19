Redmi Note 10 serisi 25 Mart tarihinde satışa çıkıyor

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Xiaomi’nin iddialı serisi Redmi Note 10; tanıtımın üzerinden fazla vakit geçmeden ülkemizde de satışa çıkıyor. Firmanın resmi satış sitesinde 25 Mart itibariyle yeni modellerin satışa çıkacağı duyurulmuş.

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Redmi Note 10 neler sunuyor?

Redmi Note 10 serisi 3 farklı modelden oluşmaktaydı. Redmi Note 10 serideki en uygun fiyatlı model. FHD+ çözünürlüğe (2400 x 1080 piksel) sahip 6.43 inçlik Süper AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 bellek, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan modelin 4GB RAM/64GB depolama seçeneği 165$ idi.

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Redmi Note 10 Pro modelinde 6.6 inçlik Super AMOLED ekran, 1200 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 732G yonga seti, 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 5020mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. 6GB RAM/64GB depolama için fiyat 220$.

Redmi Note 10 Pro Max modelinde ise farklı olarak 108MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. 6GB RAM/64GB depolama için burada fiyat 260$ şeklindeydi. Henüz hangi konfigürasyonlar gelecek ve fiyatlar ne olacak belli değil.

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