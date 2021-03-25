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    Redmi Note 10 serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar!

    Super AMOLED ekran, 60Hz/120Hz tazeleme hızı, 33W hızlı şarj, LPDDR4X, UFS 2.2 bellek, 48MP/64MP ana sensör gibi detaylara sahip Redmi Note 10 serisi satışa çıkıyor.
    25 Mart 2021, 16:41 (Güncellendi, 3 sa.)
    2,1b
    46
    16
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 10 serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar!
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    Xiaomi’nin yılın başlarında tanıttığı uygun fiyatlı akıllı telefon serisi Redmi Note 10 kısa süre sonra ülkemizde de lansmanını yaptı. Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro ilk etapta satışa çıkıyor. Redmi Note 10S ise sonraki dönemde piyasaya çıkacak.

    Redmi Note 10 özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 10 modeli 6.43 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 1100 nit maksimum parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 4.500.000:1 kontrast oranı, Corning Gorilla Glass 3 gibi detaylara sahip.

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    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 678 yonga setinden gücünü alan modele LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. 5000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 48MP Sony IMX582 ana sensör, 8MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 2MP sahne derinliği sensörü bulunuyor. Selfie ve görüntülü aramalar için ise Redmi Note 10, 13 MP'lik ön kamera ile donatılmış.

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    Çift stereo hoparlör, iki mikrofon, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar), IR verici, Z ekseni titreşim motoru, yan parmak izi sensörü gibi özellikleri olan Redmi Note 10 için fiyatlar şu şekilde:

    Redmi Note 10 4GB + 64GB - 2.999TL

    Redmi Note 10 4GB + 128GB - 3.199TL

    Redmi Note 10 6GB + 128GB - 3.399TL

    Redmi Note 10 serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar!
    Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 10 Pro özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 10 Pro modelinde Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.6 inç Super AMOLED ekran var. Parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta. Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alan telefon yine LPDDR4X ve UFS 2.2 bellek teknolojilerini barındırıyor.

    Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP geniş açılı sensör, 2MP derinlik ve 5MP makro sensör yer alıyor. 5020mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş. Stereo hoparlör, kızılötesi, Z ekseni titreşim motoru, yan parmak izi sensörü gibi detayları olan Redmi Note 10 Pro şu fiyatlara sahip.

    Redmi Note 10 Pro 6GB + 128GB – 3799TL

    Redmi Note 10 Pro 8GB + 128GB – 3999TL



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    IPhone SE 64GB Apple Fransa - 489 € Apple Türkiye - 5299 TL Yaklaşık Fark - 10,83 Kat Xiaomi Redmi Note 10 128G...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    LastFaded 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) anl_clk
    Peki, sizin dediğniz şekilde güncelleyelim o zaman.

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    Yaklaşık Fark - 12,10 Kat


    Xiaomi Redmi Note 10 128GB
    Xiaomi Fransa - 199 €
    Xiaomi Türkiye - 3199 TL

    Yaklaşık Fark - 16,07 Kat


    Apple'ın fiyatlandırmasına göre 128GB için olması gereken fiyat 2500 TL.
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    Yanıtla +15
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu kadar kan emici bir distribütör görmedim. Tez zamanda batasıcalar. Yaptıkları üç kağıtları unutmamak lazım, bulaşmayın bu firmaya.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    zaffer53 (zafer yusoglu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hepsiburada.com/...

    Burdaki telefon hangisi? 6/64 gb 108 megapiksel diyor. Pro değil. Pro değilse nasıl 108 megapiksel kamerası oluyor.
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    W WSniper10 (Can Kerim) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sd 678 , berbat yazılım 3000 tl bsg.
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    Nevfel (T. I.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu paralara gider Samsung alırım, xiaomi fazla uçtu.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi Türkiye şartlarında fiyat performans cihazı olmaktan çıkalı çok oldu
    Yanıtla +2
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    deathless73 (Bülent ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu ülkeye giriş yapan artık burada üretileceği için ucuz olacak denilen xiaomi nin yan kuruluşu değil mi??maşallah ucuzluğu damarlarımıza kadar hissettik sağolsunlar!!
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    RoNNiE- (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zorla kaçak aldırtıp imei attırtacaklar, başka türlü bu fiyata alınmaz.
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    Kayrabey (Kayra Bey) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    üzdü
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    gimmeluck 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    PRo olmayan modelin ana kamera sensör boyutu çok küçük.. teoride kötü olacak baya.



    yani cep telefonu tamam ama rakiplerinden %30 daha küçük demek o kadar daha az kesinlik ve iso performansı demek,
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu kadar kan emici bir distribütör görmedim. Tez zamanda batasıcalar. Yaptıkları üç kağıtları unutmamak lazım, bulaşmayın bu firmaya.
    Yanıtla +14
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    LastFaded 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    IPhone SE 64GB
    Apple Fransa - 489 €
    Apple Türkiye - 5299 TL

    Yaklaşık Fark - 10,83 Kat


    Xiaomi Redmi Note 10 128GB
    Xiaomi Fransa - 199 €
    Xiaomi Türkiye - 3199 TL

    Yaklaşık Fark - 16,07 Kat


    Apple'ın fiyatlandırmasına göre 128GB için olması gereken fiyat 2200 TL.
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    A anl_clk (Anıl Çelik) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) LastFaded
    5299 güncel kur değil hocam o fiyatı baz alırsan aldanırsın, ip12 fiyatlarını baz almak gerekli SE çoktan zam yemeliydi ama idare ettiler
    1 Yanıt Yanıtla
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    ErkanSYK 37 dk. ( Mesaj Silindi ) LastFaded
    Düşük fiyatli telefonda fiyatin yükselmesine sebep olan ek bir vergi olmasi lazım. O yuzden bahsettiğiniz fark oluşmuş olabilir
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    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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