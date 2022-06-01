Redmi, yakın bir zamanda yeni Redmi Note 11T Pro modellerini Çin'de satışa sundu. Ardından yoğun talep gören Redmi Note 11T Pro, son derece yüksek bir satış rakamı elde etti.

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Redmi Note 11T Pro satışları artmaya devam ediyor

Redmi bir süre önce Note 11T Pro ve Note 11T Pro+ modellerini Çin'de satışa sundu. Satışların başlamasının ardından bir saat geçtikten sonra satış rakamları gerçekten şaşırttı. Redmi, bir saat içerisinde sadece Redmi Note 11T Pro ve Pro+ modellerinden 270 bin adet satış kaydetti.

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Çin halkının ilgisini toplayan Redmi Note 11T Pro modelleri görünüşe göre uzun zamandır bekleniyordu. Özellikle iki cihazda da 8GB RAM bellek seçeneği sunulması, yine iki cihazın da 6,6 inç büyüklüğünde LCD ekranlara sahip olması talebi artırdı. Tabi bu ekranların 144Hz yenileme hızına sahip olduğunu da göz önünde bulundurursak, Redmi Note 11T Pro modelleri gerçekten insanı cezbediyor. Son olarak cihazların Dimensity 8100 yonga setine sahip olduklarını da söylemekte fayda var.

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Redmi Note 11T Pro, bir saatte 270 bin adet sattı