Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP kamerası ile çekilen örnek fotoğraflar yayınlandı

Yeni sensörün özelliklerini buradaki haberimizden detaylı olarak okuyabilirsiniz. Xiaomi, tanıtım kampanyasının bir parçası olarak bu kamera ile çekilmiş bazı kareler paylaştı. Çinli üretici özellikle fotoğraflardaki detayların muazzam bir şekilde görülebildiğine dikkat çekiyor.
27 Ekim'de geliyor
Örnek fotoğrafların hepsi yüksek çözünürlükte yayınlandı. Bu nedenle daha yakından incelemek için indirmeniz gerek. Beyan edilen maksimum çözünürlüğün 16320 x 12240 piksel olduğunu belirtelim. Ancak şirketin Weibo'da yayınladığı karelerin çözünürlüğü daha düşük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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