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    Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP kamerası ile çekilen örnek fotoğraflar yayınlandı

    Xiaomi yakında merakla beklenen Redmi Note 12 serisini tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala şirket Pro+ modelinin 200 megapiksel kamerası ile çekilmiş örnek kareler paylaştı.
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    Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP kamerasından örnekler geldi Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında resmiyet kazanacak Redmi Note 12 Pro Plus modelinin kamera yeteneklerini gözler önüne seren birkaç örnek fotoğraf yayınladı. Cihaz Samsung'un 200 megapiksellik ISOCELL HPX görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.

    Yeni sensörün özelliklerini buradaki haberimizden detaylı olarak okuyabilirsiniz. Xiaomi, tanıtım kampanyasının bir parçası olarak bu kamera ile çekilmiş bazı kareler paylaştı. Çinli üretici özellikle fotoğraflardaki detayların muazzam bir şekilde görülebildiğine dikkat çekiyor.

    Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP kamerasından örnekler geldi Tam Boyutta Gör

    27 Ekim'de geliyor

    Örnek fotoğrafların hepsi yüksek çözünürlükte yayınlandı. Bu nedenle daha yakından incelemek için indirmeniz gerek. Beyan edilen maksimum çözünürlüğün 16320 x 12240 piksel olduğunu belirtelim. Ancak şirketin Weibo'da yayınladığı karelerin çözünürlüğü daha düşük.

    Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP kamerasından örnekler geldi Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Pro Plus, 200 megapiksel kameraları destekleyen MediaTek Dimensity 1080 yonga setinden güç alacak. Xiaomi yeni akıllı telefonlarının tanıtım tarihini de resmen açıkladı. Redmi Note 12 serisi ile 27 Ekim tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanışacağız.
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