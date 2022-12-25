Redmi Note 12 Pro Ultra'nın muhtemel özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 serisinin en yeni üyesi olan Discovery Edition 12 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sürüldü. 9 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100 şarj seviyesine erişebilen bu modele Redmi Note 12 Pro Ultra eşlik edecek.

Redmi Note 12 Pro 4G, farklı isimlerle piyasaya sürülebilir 1 hf. önce eklendi

Redmi Note 12 Pro Ultra neler sunabilir?

Alınan bir bilgiye göre kendisi gücünü Qualcomm'un Snapdragon 778G isimli işlemcisinden alacak. Snapdragon 778G'nin mimarisinde 1 adet 2.4 Ghz hızında çalıştırılan A-78, 3 adet 2.2 GHz hızında çalıştırılan Cortex A-78 ve 4 adet 1.9 GHz hızında çalıştırılan Cortex A-55 var.

Ön tarafta OLED ekran ile karşılacağız. Kutusundan MIUI 14 eşliğinde çıkacağı söylenen Redmi Note 12 Pro'da çözünürlüğü 108 MP olan Samsung S5KHM2 CMOS yerine 108 MP'lik ISOCELL HM6 sensörü kullanılacak.

5000 mAh ve 67 W'lık flaş şarj ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtilen bu ürünün resmî basın görseli yukarıda mevcut. Bu modelde 6 GB RAM ve 128 GB dâhilî depolama alanı bulunabilir.

İddia: Redmi Note 12 Pro Ultra ne kadar?

243 dolar. Kendisinin Türk lirası cinsinden fiyatı ise ilgili vergiler dâhil edilmeksizin 4535 TL.

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