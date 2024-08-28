Redmi Note 14 serisi bir kez daha kendini gösterdi

Redmi Note 14 serisi, Xiaomi'nin doğrulamasıyla artık gündemde. Eylül ayında tanıtılması beklenen bu yeni seri, teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Redmi Note 14 5G modeli, GSMA IMEI veritabanında 24094RAD4G model numarasıyla tespit edildi, bu da serinin piyasaya sürülmesine az bir zaman kaldığını gösteriyor.
Yeni serinin "Beryl", "Amethyst" ve "Malachite" gibi kod adları taşıdığı ve bu isimlerden "Amethyst" kod adlı Note 14 Pro 5G modelinin, güçlü bir performans sunması beklenen Snapdragon 7S Gen 3 (SM7635) işlemcisiyle geleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, pazardan pazara değişiklik gösterebilecek bir kamera kurulumuna sahip olacak.
En son sızan bilgilere göre, Redmi Note 14 5G'nin 45W hızlı şarj desteğiyle gelmesi muhtemel ancak bu bilgi henüz kesinleşmedi. Bunun yanı sıra, cihazın MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisine sahip olacağı, HyperOS kaynak kodundan elde edilen bilgilerle doğrulandı. Önceki model Redmi Note 13 5G'ye benzer özellikler taşıyacak olan bu cihaz, teknoloji meraklıları için cazip bir seçenek olmaya aday.
Redmi Note 14 serisinin, özellikle performans ve kamera yetenekleri açısından, kullanıcıların beklentilerini karşılaması bekleniyor. Xiaomi'nin bu yeni seriyi piyasaya sürmesiyle birlikte, akıllı telefon pazarındaki rekabetin daha da kızışması öngörülüyor. Her yeni bilgi ve güncelleme, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bu serinin etrafındaki beklentileri artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.