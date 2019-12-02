Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin akıllı telefon pazarındaki yeni gözdesi Redmi Note 8 serisi başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Açılış günü rekor ön sipariş alan akıllı telefon serisi önemli bir adımı daha geride bıraktı.

Redmi Note 8 ne kadar sattı?

Firmadan yapılan açıklamaya göre Redmi Note 8 serisi 3 aylık dönem içerisinde 10 milyondan fazla satış yaptı. Bu da günde 110 bin civarında bir satış anlamına geliyor. Böylece Redmi Note 7 serisinin aynı döneminden daha fazla satmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

6.39 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan Redmi Note 8 modeli Snapdragon 665 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, 48MP çözünürlüğünde ana sensörü olan dörtlü kamera paketi ile son indirimlerde 1200TL altına kadar inmişti.

6.53 inçlik IPS LCD ekran, Helio G90T performans yonga seti, 6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 64MP çözünürlüğünde ana sensör barındıran dörtlü kamera paketi ve 4500mAh kapasiteli batarya ile Redmi Note 8 Pro modeli de 2000TL altına inen başlangıç fiyatına sahip. Ülkemizde de serinin büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde firma Redmi K30 akıllı telefon modelini hazırlıyor. 6.6 inçlik 120Hz LCD ekran, Snapdragon 730G yonga seti, 5G opsiyonu, 60MP çözünürlüğünde Sony sensör barındıran dörtlü kamera paketi, çift ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olacağı tahmin edilen Redmi K30 muhtemelen ülkemize Mi 10T veya Pro şeklinde farklı bir isimlendirme ile gelecek.

https://www.gizmochina.com/2019/12/02/redmi-note-8-breaks-10-million-unit-sales-company-teases-redmi-k30/