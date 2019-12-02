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    Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti

    Xiaomi’nin 3 ay önce piyasaya çıkan akıllı telefon serisi Redmi Note 8 adeta peynir ekmek gibi satıyor. Seri kısa süre içerisinde 10 milyon satış barajını geride bıraktı.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti
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    Xiaomi’nin akıllı telefon pazarındaki yeni gözdesi Redmi Note 8 serisi başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Açılış günü rekor ön sipariş alan akıllı telefon serisi önemli bir adımı daha geride bıraktı.

    Redmi Note 8 ne kadar sattı?

    Firmadan yapılan açıklamaya göre Redmi Note 8 serisi 3 aylık dönem içerisinde 10 milyondan fazla satış yaptı. Bu da günde 110 bin civarında bir satış anlamına geliyor. Böylece Redmi Note 7 serisinin aynı döneminden daha fazla satmış oldu.

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    6.39 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan Redmi Note 8 modeli Snapdragon 665 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, 48MP çözünürlüğünde ana sensörü olan dörtlü kamera paketi ile son indirimlerde 1200TL altına kadar inmişti.

    6.53 inçlik IPS LCD ekran, Helio G90T performans yonga seti, 6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 64MP çözünürlüğünde ana sensör barındıran dörtlü kamera paketi ve 4500mAh kapasiteli batarya ile Redmi Note 8 Pro modeli de 2000TL altına inen başlangıç fiyatına sahip. Ülkemizde de serinin büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

    Önümüzdeki dönemde firma Redmi K30 akıllı telefon modelini hazırlıyor. 6.6 inçlik 120Hz LCD ekran, Snapdragon 730G yonga seti, 5G opsiyonu, 60MP çözünürlüğünde Sony sensör barındıran dörtlü kamera paketi, çift ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olacağı tahmin edilen Redmi K30 muhtemelen ülkemize Mi 10T veya Pro şeklinde farklı bir isimlendirme ile gelecek.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/02/redmi-note-8-breaks-10-million-unit-sales-company-teases-redmi-k30/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sentilyon 1 hf. en beğenilen
    Kim ne derse desin harika bir firma Xiaomi, ürünleride gayet kaliteli ve ucuz tavsiye ederim
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    LBRTN 1 hf.
    Bu mesajı note 8 den yazıyorum miroom kullanıyorum gayet memnununm 10 saat ekran süresi alıyorum
    Yanıtla +8
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    gcb1903 1 hf. TITAN
    2500 liraya mate 30 varsa söyle alalım.
    Yanıtla +8
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    1 Avatar
    Askaparta 1 hf.
    Note 10'u bekliyoruz.
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    mstfztkn 1 hf. Sentilyon
    Hocam forumda konusu var. Klavyede köşede kalan tuşlara bazen 2 kez basmak gerekiyor 1 q a gibi tuşlar. Bir de malum sensör sorunu var
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    Sentilyon 1 hf. mstfztkn
    Klavye de ne problem var gboard mu kullanıyorsunuz betaya geçin kullanıyorsanız
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    DH Misafiri 1 hf.
    Nerde 1200 TL ye inmiş en son 1550
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    soneday 1 hf.
    müzik çalarında reklam olmasının bir sebebi var
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    Ohol Oula 1 hf.
    Xiaomi olmasa bu ülkede çöplere kalacaktık
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    SencerSD 1 hf.
    olurda kullanmış olduğum lg bozulur kırılırsa alacağım telefon modelidir.
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    ozansirinn 1 hf.
    Satar tabiki uygun fiyatlı güzel telefon donma yok daha ne olsun
    Yanıtla +1
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    sf28 1 hf.
    Sar değeri haricinde gayet iyi, bundan sonra ki cihazım büyük ihtimalle Xiaomi olur.
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    enermax600 1 hf. sf28
    Sar değerine dikkat ederseniz çoğu telefondan düşük.
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    marjinal7140 1 hf.
    Rekabet her zaman iyidir nihai tüketici 2000 TL ye amiral gemilere eş değer cihazlar kullanıyor.👍
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