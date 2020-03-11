Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu

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Sızıntılar konusunda önde gelen internet sitelerinden biri olan Slashleaks, bu hafta tanıtılacak olan Redmi Note 9 Pro akıllı telefonun yeni bir fotoğrafını yayınladı.

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12 Mart'ta tanıtılacak

Yayınlanan görsel, Redmi Note 9 Pro'nun kırmızı bir versiyonunu gösteriyor. Cihazın arka panelinde kare olarak tasarlanmış dörtlü kamera modülü dikkat çekerken, akıllı telefonun kutu içeriğinde ise standart olarak şarj aleti ve şarj kablosunun (veri aktarım kablosu) olduğunu söyleyelim.

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Redmi Note 9 Pro, 20:9 en boy oranına sahip 60Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç LCD FullHD+ ekranla gelecek. Snapdragon 720G yonga seti üzerine inşa edilen akıllı telefonun temel sürümü 4GB RAM ve 64GB dahili depolama birimine sahip olacak. 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh bataryası olan Redmi Note 9 Pro'nun 48MP'lik ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Diğer sensörlerin ise 8MP, 5MP ve 2MP olacağı ifade edilmiş. Cihazın hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

http://www.slashleaks.com/l/redmi-note-9-leaked-in-red-colour

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