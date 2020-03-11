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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu

    Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla beklenen Redmi Note 9 Pro ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın kutu içeriğinde neler olacağı ortaya çıktı.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu
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    Sızıntılar konusunda önde gelen internet sitelerinden biri olan Slashleaks, bu hafta tanıtılacak olan Redmi Note 9 Pro akıllı telefonun yeni bir fotoğrafını yayınladı.

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    12 Mart'ta tanıtılacak

    Yayınlanan görsel, Redmi Note 9 Pro'nun kırmızı bir versiyonunu gösteriyor. Cihazın arka panelinde kare olarak tasarlanmış dörtlü kamera modülü dikkat çekerken, akıllı telefonun kutu içeriğinde ise standart olarak şarj aleti ve şarj kablosunun (veri aktarım kablosu) olduğunu söyleyelim.

    Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu
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    Redmi Note 9 Pro, 20:9 en boy oranına sahip 60Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç LCD FullHD+ ekranla gelecek. Snapdragon 720G yonga seti üzerine inşa edilen akıllı telefonun temel sürümü 4GB RAM ve 64GB dahili depolama birimine sahip olacak. 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh bataryası olan Redmi Note 9 Pro'nun 48MP'lik ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Diğer sensörlerin ise 8MP, 5MP ve 2MP olacağı ifade edilmiş. Cihazın hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.



    http://www.slashleaks.com/l/redmi-note-9-leaked-in-red-colour Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Aaaaa bu hauwei mate 20 pro ya ne kadar benziyor apple benzesydi neler neler derlerdi
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    DH Misafiri 1 hf.
    4 gb ram düşük geldi bana realme xt buna yakın özellik var 8gb ram var
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    CheErnesto (Faruk Taş) 1 hf.
    bi model daha yapıp amoled ekranlı yapsa cok iyi olurdu
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    skywalker06 (Deniz ) 1 hf.
    Bu arada donanımda yanlış bu olsa olsa normal note 9un özellikleridir proda yine 64mp sensörden vazgeçmez xioami
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    Kayrabey (Kayra Bey) 1 hf.
    @ugur7seven resim feyk çıktı
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    sub182 (su ben) 1 hf.
    bu foto sahte deniyor..orjinali asagıdakiymis

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    kaynak link : slashleaks.com/...
    Yanıtla +2
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf.
    Işte bu be sonunda yeniden kırmızı yapmışlar.
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    sub182 (su ben) 1 hf.
    umarım fiyat şişik olmaz..beklediğim bir model..
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