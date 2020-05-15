Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı

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Xiaomi bugün gerçekleştirdiği dijital lansmanda Redmi Note 9 serisinin ve Mi Note 10 Lite’ın Türkiye tanıtımını yaptı. Bu telefonların Türkiye fiyatını açıkladı.

Redmi Note 9 Pro’nun 6 GB/64 GB versiyonu 3299 TL’ye, 6 GB/128 GB versiyonu ise 3599 TL’ye satılacak. Telefonun Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacağı belirtildi.

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Mi Note 10 Lite’ın 64 GB versiyonu 3699 TL, 128 GB versiyonu ise 3899 TL fiyat etiketine sahip. Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak.

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Ülkemizde kısa zaman önce satışa çıkan Redmi Note 9S modelinin ise Xiaomi Türkiye tarafından tavsiye edilen satış fiyatı duyuruldu. Redmi Note 9S 4 GB/64 GB versiyonu 2799 TL, 6 GB/128 GB versiyonu 2999 TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile gelecek. Daha önce Konya Mi Store mağazası tarafından açıklanan fiyattan fazla olduğunu görüyoruz.

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