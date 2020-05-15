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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi bugünkü etkinliğinde yeni orta segment telefon modellerinin Türkiye fiyatını açıkladı.Bugün Türkiye tanıtımı yapılan Redmi Note 9S satışta. Redmi Note 9 Pro ise bu ay satışa çıkacak.
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    23 sa. (Son Güncelleme: 23 sa.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı
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    Xiaomi bugün gerçekleştirdiği dijital lansmanda Redmi Note 9 serisinin ve Mi Note 10 Lite’ın Türkiye tanıtımını yaptı. Bu telefonların Türkiye fiyatını açıkladı.

    Redmi Note 9 Pro’nun 6 GB/64 GB versiyonu 3299 TL’ye, 6 GB/128 GB versiyonu ise 3599 TL’ye satılacak. Telefonun Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacağı belirtildi.

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    Mi Note 10 Lite’ın 64 GB versiyonu 3699 TL, 128 GB versiyonu ise 3899 TL fiyat etiketine sahip. Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak.

    Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı
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    Ülkemizde kısa zaman önce satışa çıkan Redmi Note 9S modelinin ise Xiaomi Türkiye tarafından tavsiye edilen satış fiyatı duyuruldu. Redmi Note 9S 4 GB/64 GB versiyonu 2799 TL, 6 GB/128 GB versiyonu 2999 TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile gelecek. Daha önce Konya Mi Store mağazası tarafından açıklanan fiyattan fazla olduğunu görüyoruz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 21 sa. en beğenilen
    Sadece kendime alsam iyi de, bir tane de devlete alınca fiyat haliyle yükseliyor.
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    emre1393 (Emre K......) 21 sa.
    telefon alırken bir tane kendine bir tane de saraya alıyorsun artık.
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    sense21 22 sa.
    A71 varken Note 9 Pro alınmaz...
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa (mustafa kök) 8 sa.
    A71 alın geçin. Xiaomi bu fiyatlara tercih edilmez.
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    Virtual Reality 17 sa.
    Ağlayıp zırlamayın, laga luga yapmayın. 1 adet de Saray'a alacaksınız. İster helal edin ister etmeyin. 16 Nisan 2017'de siz istediniz bunu. Kendi düşen ağlamaz. Saray ne diyorsa o. İşte o kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Musty3535123 3 sa. Virtual Reality
    kim alıyormuş saraya kaçak getiren zibilyon yer var. biz saraya yetemeyiz kardeşim, almak isteyen sarayada alsın.
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    FederalAlmanya 19 sa.
    Şuan ki fıyatlar 1000 bin tl pahalı
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    TITAN (S K) 17 sa. FederalAlmanya
    istedigin kadar konuş artık fiyatlar böyle
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    sbjk 20 sa.
    redmi note 9 gelmmıyecekmıymıs bılgısı olan var mı ?
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    emre1393 (Emre K......) 21 sa.
    telefon alırken bir tane kendine bir tane de saraya alıyorsun artık.
    Yanıtla +18
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    vs-fb (Vn S) 21 sa. en beğenilen
    Sadece kendime alsam iyi de, bir tane de devlete alınca fiyat haliyle yükseliyor.
    Yanıtla +36
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    alemburda34 21 sa.
    dağ fare doğurmuş.
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    evlbleef 21 sa. yeni yorumcu
    Bunların isimleri iyice birbirine karıştı.

    Note 10 Lite biraz ucuzlasa güzel telefon.
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    AribyAriana 22 sa.
    Redmi Note 9 Pro/9S şeklinde çift isim stratejisi vardı. Yoksa Redmi Note 9 Pro Max bizim ülkede Redmi Note 9 Pro diye mi satacaklar? Yoksa burda da mı çift isim stratejisi var? Xiaomi yine kafaları karıştırıyor.
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    sense21 22 sa.
    A71 varken Note 9 Pro alınmaz...
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    5092 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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