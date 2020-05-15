Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi bugün gerçekleştirdiği dijital lansmanda Redmi Note 9 serisinin ve Mi Note 10 Lite’ın Türkiye tanıtımını yaptı. Bu telefonların Türkiye fiyatını açıkladı.
Redmi Note 9 Pro’nun 6 GB/64 GB versiyonu 3299 TL’ye, 6 GB/128 GB versiyonu ise 3599 TL’ye satılacak. Telefonun Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacağı belirtildi.İlginizi Çekebilir Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu!
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Mi Note 10 Lite’ın 64 GB versiyonu 3699 TL, 128 GB versiyonu ise 3899 TL fiyat etiketine sahip. Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak.
Ülkemizde kısa zaman önce satışa çıkan Redmi Note 9S modelinin ise Xiaomi Türkiye tarafından tavsiye edilen satış fiyatı duyuruldu. Redmi Note 9S 4 GB/64 GB versiyonu 2799 TL, 6 GB/128 GB versiyonu 2999 TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile gelecek. Daha önce Konya Mi Store mağazası tarafından açıklanan fiyattan fazla olduğunu görüyoruz.
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Note 10 Lite biraz ucuzlasa güzel telefon.
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