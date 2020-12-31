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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9T ufukta göründü

    Redmi Note 9T olarak sertifikalarda ortaya çıkan model muhtemelen Redmi Note 9 5G modelinin 4GB RAM bellek kapasitesiyle satışa çıkacak yeni bir versiyonu olacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9T ufukta göründü
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    Bu yıl Xiaomi’nin Redmi Note 9 serisi modele doyamadı diyebiliriz. İlk neslin ardından 5G destekli ikinci nesli gören Redmi Note 9 serisi şimdi de T isimlendirmeli yeni bir modele daha kavuşuyor.

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    Redmi Note 9T neler sunacak?

    Redmi Note 9T ile ilgili bilinenler sınırlı. Dimensity 800U yonga seti ile orta alt seviyede 5G deneyimi sunacak. 4GB RAM yanında Android 10 işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses"

    Bazı kaynaklar Redmi Note 9 5G modelinin 4GB RAM bellek kapasitesiyle Redmi Note 9T adını aldığını düşünüyor. Redmi Note 9 5G modeli Çin’de 6GB/8GB RAM bellek seçenekleri ile sunulmuştu.

    Buna göre 6.53 inçlik Full HD+ LCD ekran, 48MP+8MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 22.5W hızlı şarj desteği şeklinde özellikler bekleniyor. Model global olarak da satışa çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/30/redmi-note-9t-with-mediatek-dimensity-800u-geekbench/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Huawei'den çalışanı olmayan "akıllı mağaza"

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    haktan24 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi bir yerinde durmuyor cep telefonu konusunda yazıktır günahtır adam gidiyor note 9 pro alıyor bi bakıyor 2 3 ay sonra yeni model geliyor bu resmen son kullanıcıya küfürdür baska bir acıklaması olamaz bari cıkartacaksan biraz daha uzat arayı yemin ederim koloni gibiler telefon konusunda Xiaomi defterini kapattım ne yazıkkı alanlarada geçmiş olsun şimdiden neden diyeceksiniz eski albenisi fiyat politikası yok ve en önemlisi güncellemeler eskisi gibi erkenden gelmeyip sorunlu geliyor bunları bilerek alın uzun bir süre xiaomi cihaz kullandıgım için direk gözlemledigim bir durum saygılar mutlu yıllar şimdiden...
    4 Yanıt Yanıtla +3
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    Mr.Chesterfield 2 sa. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    en kötüsü de ülkemizde telefon satışa çıkıyor 1 ay geçmeden bir anda fiyat düşüyor.İlk anda alanlar enayi gibi hissediyor kendini.
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    High Sierra 2 sa. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Hocam zaten ülkemize gelmiyor Dimensity modeller. Ne Realme ne Oppo ne Huawei ne de Redmi getirmeyi düşünüyor bu şaheser çipsetli cihazlarını. 5G versiyonuna göre çok daha düşük donanım özelliklerine sahip Reno5 4G versiyonu tanıtıldı. İçinde tahmin edin hangi çipset var?
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    BOZD46 (Attila ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Aynı şekilde katılıyorum hocam redmi 5 plus aldım bir kaç ay sonra baktım redmi note 7 çıkmış redmi 6 yı ne ara çıkardı takip edemiyorum artık.
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