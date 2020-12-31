Redmi Note 9T ufukta göründü

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Bu yıl Xiaomi’nin Redmi Note 9 serisi modele doyamadı diyebiliriz. İlk neslin ardından 5G destekli ikinci nesli gören Redmi Note 9 serisi şimdi de T isimlendirmeli yeni bir modele daha kavuşuyor.

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Redmi Note 9T neler sunacak?

Redmi Note 9T ile ilgili bilinenler sınırlı. Dimensity 800U yonga seti ile orta alt seviyede 5G deneyimi sunacak. 4GB RAM yanında Android 10 işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

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Bazı kaynaklar Redmi Note 9 5G modelinin 4GB RAM bellek kapasitesiyle Redmi Note 9T adını aldığını düşünüyor. Redmi Note 9 5G modeli Çin’de 6GB/8GB RAM bellek seçenekleri ile sunulmuştu.

Buna göre 6.53 inçlik Full HD+ LCD ekran, 48MP+8MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 22.5W hızlı şarj desteği şeklinde özellikler bekleniyor. Model global olarak da satışa çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/12/30/redmi-note-9t-with-mediatek-dimensity-800u-geekbench/

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