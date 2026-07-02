Redmi Note serisi satış rekoru kırdı: Redmi Note 17 yakında geliyor

Note 16 yerine doğrudan Redmi Note 17 geliyor
Kaçıranlar için yaklaşık 12 yıldır piyasada bulunan Redmi Note serisi, özellikle fiyat-performans odaklı yapısıyla Xiaomi'nin en başarılı ürün ailelerinden biri konumunda. Şirket, yeni nesil modellerde de ekran, pil, dayanıklılık ve genel kullanıcı deneyimi tarafında önemli geliştirmeler sunacağını belirtiyor. Bu yıl dikkat çeken değişikliklerden biri de isimlendirme tarafında yaşanıyor.
Büyük batarya ve OLED ekran
Sızıntılara göre standart Redmi Note 17 modeli, 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü düz OLED ekranla gelecek. Cihazın, Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden güç alacağı, 67W hızlı şarj desteği sunacağı ve 50 MP ana kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca optik ekran içi parmak izi okuyucusunun da cihazda yer alması bekleniyor.
Redmi Note 17 Pro modelinin ise yine 1.5K çözünürlüklü düz ekran, Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ve dikkat çekici şekilde 9.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği öne sürülüyor. Çift hoparlör ve tam suya dayanıklılık desteğinin de bu modelde bulunabileceği belirtiliyor. Serinin en üst modeli olması beklenen Redmi Note 17 Pro Max'in ise MediaTek Dimensity 7500 işlemcisiyle geleceği konuşuluyor.
Bu modelde 1.5K OLED ekran, 200 MP ana kamera ve 10.100 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alacağı iddia ediliyor. Xiaomi, Redmi Note 17 serisinin donanım detaylarını henüz paylaşmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş