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    Redmi Note serisi satış rekoru kırdı: Redmi Note 17 yakında geliyor

    Xiaomi, Redmi Note serisinin dünya genelinde 500 milyon satış barajını aştığını duyurdu. Ayrıca şirket, Redmi Note 17 serisinin de temmuz ayı içerisinde tanıtılacağını resmen doğruladı.

    Redmi Note serisi satış rekoru kırdı: Redmi Note 17 geliyor! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, en popüler akıllı telefon serilerinden biri olan Redmi Note ailesinin dünya genelinde 500 milyon satışa ulaştığını açıkladı. Şirket, bu duyuruyla birlikte uzun süredir beklenen Redmi Note 17 serisinin de temmuz ayı içerisinde tanıtılacağını resmen doğruladı.

    Note 16 yerine doğrudan Redmi Note 17 geliyor

    Kaçıranlar için yaklaşık 12 yıldır piyasada bulunan Redmi Note serisi, özellikle fiyat-performans odaklı yapısıyla Xiaomi'nin en başarılı ürün ailelerinden biri konumunda. Şirket, yeni nesil modellerde de ekran, pil, dayanıklılık ve genel kullanıcı deneyimi tarafında önemli geliştirmeler sunacağını belirtiyor. Bu yıl dikkat çeken değişikliklerden biri de isimlendirme tarafında yaşanıyor.

    Redmi Note serisi satış rekoru kırdı: Redmi Note 17 geliyor! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Redmi Note 16 serisini tanıtmak yerine doğrudan Redmi Note 17 ismini tercih ettiği görülüyor. Böylece isimlendirme, şirketin amiral gemisi Xiaomi serisiyle uyumlu hale getiriliyor. Şirket henüz teknik özellikleri resmi olarak açıklamasa da sızıntılar, serinin en az üç modelden oluşacağını gösteriyor. Bunların Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro ve Redmi Note 17 Pro Max olması bekleniyor.

    Büyük batarya ve OLED ekran

    Sızıntılara göre standart Redmi Note 17 modeli, 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü düz OLED ekranla gelecek. Cihazın, Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden güç alacağı, 67W hızlı şarj desteği sunacağı ve 50 MP ana kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca optik ekran içi parmak izi okuyucusunun da cihazda yer alması bekleniyor.

    Redmi Note 17 Pro modelinin ise yine 1.5K çözünürlüklü düz ekran, Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ve dikkat çekici şekilde 9.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği öne sürülüyor. Çift hoparlör ve tam suya dayanıklılık desteğinin de bu modelde bulunabileceği belirtiliyor. Serinin en üst modeli olması beklenen Redmi Note 17 Pro Max'in ise MediaTek Dimensity 7500 işlemcisiyle geleceği konuşuluyor.

    Bu modelde 1.5K OLED ekran, 200 MP ana kamera ve 10.100 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alacağı iddia ediliyor. Xiaomi, Redmi Note 17 serisinin donanım detaylarını henüz paylaşmış değil.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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