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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, Redmi markası altında ''Turbo'' serisini duyurmuş ve özellikle Redmi Turbo 3 ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdilerse ise odağını Redmi Turbo 4 modeline çevirmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde de telefon ilk resmi onayını aldı. Ancak 2025'te geliyor. İşte beklenen özellikler...

Redmi Turbo 4 ortaya çıktı: POCO F7 olarak geliyor

IMEI veritabanına göre Redmi Turbo 4, "2412DRT0AC" model numarasına sahip olacak. Model numarasındaki "C" harfi ise, Çin pazarında satışa çıkacağını gösteriyor. Peki Redmi Turbo 4 küresel pazara gelecek mi? Evet, ancak yeniden markalanmış POCO F7 olarak satışa çıkacak.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla POCO F7'nin iki model numarası mevcut. Bunlar küresel pazar için "2412DPC0AG" ve Hindistan pazarı için "2412DPC0AI". Bunun yanı sıra POCO F7 veya Redmi Turbo 4'ün en son "S" serisi Qualcomm işlemcisiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Snapdragon 8S Gen 4'ün kullanılması muhtemel. Telefonun diğer detayları ise henüz paylaşılmadı.

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Redmi Turbo 4 ne zaman çıkacak?

POCO F7’nin, Redmi Turbo 4’ün yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyor. POCO F7 serisinin tanıtımının Mayıs 2025'ten önce yapılması beklenmiyor. Bu nedenle yeni telefonalrı görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Hem POCO F7 hem de POCO F7 Pro modelleri, Qualcomm’un en yeni işlemcisi ile gelecek ve kamerada önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

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Redmi Turbo 4 ortaya çıktı: POCO F7 olarak geliyor