Redmi Turbo 4 ortaya çıktı: POCO F7 olarak geliyor
IMEI veritabanına göre Redmi Turbo 4, "2412DRT0AC" model numarasına sahip olacak. Model numarasındaki "C" harfi ise, Çin pazarında satışa çıkacağını gösteriyor. Peki Redmi Turbo 4 küresel pazara gelecek mi? Evet, ancak yeniden markalanmış POCO F7 olarak satışa çıkacak.
Redmi Turbo 4 ne zaman çıkacak?
POCO F7’nin, Redmi Turbo 4’ün yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyor. POCO F7 serisinin tanıtımının Mayıs 2025'ten önce yapılması beklenmiyor. Bu nedenle yeni telefonalrı görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Hem POCO F7 hem de POCO F7 Pro modelleri, Qualcomm’un en yeni işlemcisi ile gelecek ve kamerada önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.