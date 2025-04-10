Redmi Watch Move ay sonunda geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi uygun bir fiyat etiketine segmentinde en parlak AMOLED ekran, en yüksek doğrulukta sağlık değerlerinin takibi, uzun kullanım süresi gibi iddialı özelliklerle donattığı akıllı saatini piyasaya sürüyor.

Redmi Watch Move neler sunuyor?

Teknik detaylar belli olmasa da saatin segmentinin en parlak AMOLED ekranına sahip olacağı belirtiliyor. Sağlık değerlerini yüzde 98.5 oranında doğru olarak takip edebilen saatin 14 güne kadar kullanım süresi sunacağı da belirtiliyor.

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Firmanın HyperOS işletim sistemi kullanan ilk saatlerinden olacak ürün fonksiyonel bir taç tuşuna da sahip. Bluetooth görüşme de barındıracağı tahmin edilen akıllı saatin 21 Nisan tarihinde piyasaya çıkacağı açıklandı.

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