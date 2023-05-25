Reeder ile Kızlar Kodlar projesinin birinci etabı tamamlandı

Tam Boyutta Gör Mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerindeki kız öğrencilere kodlama eğitimi vermek için hayata geçirilen Reeder ile Kızlar Kodlar projesinin ilk etabı tamamlandı. Reeder, ilk etapta kaç öğrenciye ulaşıldığını ve ne kadar eğitim verildiğini açıkladı.

2.680 kız öğrenciye ulaşıldı

Reeder ve Mili Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 50 mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 12-18 yaş aralığında 2.680 kız öğrenciye ulaşıldı. Öğrencilere reelab.com.tr üzerinden bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimleri verildi.

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278 öğrenciye yüz yüze eğitim verildi

Eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan 278 kız öğrenciye, yüz yüze eğitim verildi. Toplamda 8 gün süren uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrenilen teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânı sunuldu.

Tam Boyutta Gör Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına işaret eden Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, şunları söyledi:

“2022 yılında ilk adımlarını attığımız projemiz, bugün binlerce kız öğrencinin heyecanı, umudu, ışığı oldu. Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden aldığımız geri dönüşler ürettiğimiz katkının birer göstergesi. Bilime ve gençlere olan inancımızla bu yıl daha büyük adımlar atmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem, deprem dolayısıyla gidemediğimiz Mersin ve Gaziantep dâhil olmak üzere farklı illerde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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Reeder ile Kızlar Kodlar projesinde bugüne kadar neler yapıldı?

Çevrimiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “reelab.com.tr” eğitim portalı Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile kuruldu ve bakanlığın tüm okullarda yürüttüğü Fatih Projesi kapsamında «güvenli siteler» içerisine reelab.com.tr de eklendi.

Pilot olarak seçilmiş illerde (İstanbul, Manisa, Samsun) çevrimiçi eğitim portalı reelab.com.tr ile meslek liselerinde okuyan kız öğrenciler; "STEAM" yaklaşımı eğitimlerinden faydalandı.

2680 kız öğrenci, Maker kültürü, Tasarım Odaklı Düşünme, 3 Boyutlu Tasarım, Algoritmalar, Oyun Tasarımı, Arduino ile Kodlama ve Mobil Programlama konularında, MEB müfredatı ile uyumlu, yaklaşık 6 saat süren ve 7 modülden oluşan çevrimiçi eğitimler ile tanıştı.

Çevrimiçi eğitimlerde başarı gösteren 50 okuldan 278 kız öğrenciyle 2 gün boyunca çevrimiçi eğitimdeki konularda yüz yüze ve uygulamalı Maker atölyeleri gerçekleşti. Atölyeler her ilde ikişer kez gerçekleşerek her atölyeye başarılı 35 kız öğrencinin katılması sağlandı.

Yüz yüze atölye eğitimlerine katılan öğrencilere MEB onaylı sertifikalar teslim edildi.

Projenin öğrencilerin tüm beklentileri ve sağlanan faydaların ölçümünün yapılması amacıyla öğrenciler ile anketler paylaşıldı.

Eğitim alan öğrenciler işletmede mesleki eğitim/staj konusunda öncelikli olacak.

Reeder yazılım geliştirme ve tasarım yarışmasına katılım imkânı sağlanacak.

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Reeder ile Kızlar Kodlar projesinin birinci etabı tamamlandı