Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası

Rekabet Kurumu, Google hakkında başlatılan soruşturmayı karara bağladı. Google’a 296 milyon TL idari para cezası verildi.
Açılan soruşturmada Google’ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma sorgularında rakiplerinin faaliyetini zorlaştırıp zorlaştırmadığı incelendi. Kurul, Google’ın rakiplerin faaliyetinin zorlaştırdığına karar verdi. Pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı için 296 milyon TL para cezası uygulandı.İlginizi Çekebilir Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!
Para cezasının yanı sıra Google’ın arama sonucu sayfalarındaki tasarımını 6 ay içerisinde güncellemesi gerekecek. Rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinin sorgularının Google’ın sonuçlarıyla benzer şekilde listelenmesi sağlanacak.
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Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle:
“Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
08.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi."
https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/google-yerel-arama-nihai-karar-pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Google kendi sitesinde rekabet yapmamaktan ceza yemiş düşünsene sahibindene hepsiburada reklamı yapmadığı için ceza yazmak gibi bir şey bu kendi partnerlerini alacaklar tabiki
devlet oturduğu yerden vergiyle cezayla para kazanıyor artık satılcakları sattılar
Al benden de bir tuyo, ucak bileti fiyatlarini da gosteriyor, oradan da bi tokatlayabilirsiniz sayin rekabet kurulum.
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