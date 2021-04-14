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16 sa.

Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak

17 sa.

Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı

17 sa.

Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor

18 sa.

Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu

18 sa.

TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı

18 sa.

RTX 3060'lı güçlü oyuncu bilgisayarı - Monster Tulpar T7 V21.5 detaylı incelemesi

18 sa.

Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek

19 sa.

Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor

19 sa.

Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor

19 sa.

Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde

20 sa.

Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'

20 sa.

Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor

20 sa.

Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet

21 sa.

Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı

21 sa.

LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu

21 sa.

Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı

22 sa.

Oyuncuları ile dikkat çeken aksiyon komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'in ilk fragmanı yayınlandı

22 sa.

Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak

23 sa.

Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı

23 sa.

Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı

23 sa.

GÖRÜNTÜLENEN Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası

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Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor

23 sa.

Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı

1 gün

Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti

1 gün

F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı

1 gün

Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor

1 gün

Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu

1 gün

Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor

1 gün

Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste

1 gün

Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek

1 gün

Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu

1 gün

PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi!

1 gün

Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera

1 gün

CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor

1 gün

Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler

1 gün

Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor

1 gün

Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

1 gün

Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı

1 gün

Capcom’dan çalınan veriler ile ilgili açılan soruşturma tamamlandı: 390.000 kişinin etkilendiği düşünülüyor

1 gün

Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

1 gün

Sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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