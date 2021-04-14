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    Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası

    Rekabet Kurumu, Google'ın arama sonuçarında konaklama fiyatı karşılaştırma ve yerel arama firmalarının sonuçlarını gölgelediği için 296 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verdi.
    14 Nisan 2021, 16:32 (Güncellendi, 23 sa.)
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası
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    Rekabet Kurumu, Google hakkında başlatılan soruşturmayı karara bağladı. Google’a 296 milyon TL idari para cezası verildi.

    Açılan soruşturmada Google’ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma sorgularında rakiplerinin faaliyetini zorlaştırıp zorlaştırmadığı incelendi. Kurul, Google’ın rakiplerin faaliyetinin zorlaştırdığına karar verdi. Pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı için 296 milyon TL para cezası uygulandı.

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    Para cezasının yanı sıra Google’ın arama sonucu sayfalarındaki tasarımını 6 ay içerisinde güncellemesi gerekecek. Rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinin sorgularının Google’ın sonuçlarıyla benzer şekilde listelenmesi sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor"

    Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle:

    “Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

    08.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi."



    https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/google-yerel-arama-nihai-karar-pdf
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Quard (Ahmet G) 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Saçma bir ceza gibime geldi,devlet nereden para kazanırım derdinde.
    Yanıtla +12
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    WB 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google in turkiyeden senelik kazanci icerisinde degerlendirmek lazim rakami
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) neden hep ben
    Global gelir ile Türkiye'de kesilen cezayı mı karşılaştırıyorsunuz? 296 Milyon TL çok uçuk bir ceza. Turizmci bakanlar olmasa bu kadar yüksek olacağını sanmam.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    E edward7 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Google için para bile değil
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş beleş işlerde bugün. Daha çalışma mantığını kavrayamadığın Google'a 296 milyon TL ceza kes, yavaş internetle vatandaşını mağdur eden internet sağlayıcıya 100.000TL (araba bile alınamıyor bu paraya) ceza kes. Google ile uğraşacağına su sorununu çözün, elektriği çözün, interneti çözün. Konu havadan sudan ceza olunca 296 milyon, vatandaşın hakkını korumaya gelince 100 bin.
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    berk70 (Berk Kocatürk) 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vatandaşı cezalarla yasaklarla bıktırdılar şimdi google a aynı şeyi yapacaklar ancak bunu da vatandaş ödyecek tabi onlara hava hoş

    Google kendi sitesinde rekabet yapmamaktan ceza yemiş düşünsene sahibindene hepsiburada reklamı yapmadığı için ceza yazmak gibi bir şey bu kendi partnerlerini alacaklar tabiki

    devlet oturduğu yerden vergiyle cezayla para kazanıyor artık satılcakları sattılar
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    G gidi (gidi gidi) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    la oğlum googleda para mi yok, sunlara ceza keserken elinizi korkak alistirmayin, tl ile 9 haneden yapistirin gitsin.
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    IIExtraLifeXC 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel para kanka.!.
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    MrCaner (Caner Karadağ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google bile kaçmaya yer arıyor artık Türkiye'den şu cezaya bak
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    T th9 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    google neymiş laaa bip bup zart zurt var bizde devaaammm
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    bulutfatih 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ohhh, yapistir, gelsin paralar. Vur kirbaci.
    Al benden de bir tuyo, ucak bileti fiyatlarini da gosteriyor, oradan da bi tokatlayabilirsiniz sayin rekabet kurulum.
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) bulutfatih
    ...karşılaştırma ve yerel arama firmalarının sonuçlarını gölgelediği için...
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    WB 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google in turkiyeden senelik kazanci icerisinde degerlendirmek lazim rakami
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ohannes 296 milyar dollir abbov.
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    1219 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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