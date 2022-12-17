Renault Austral, "2023 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi

Tam Boyutta Gör Kadjar'ın yerini almak üzere geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan yeni Renault Austral, AUTOBEST jürisi tarafından "2023'ün Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi. 31 gazeteciden oluşan jüri, birkaç hafta önce 6 finalist arasına giren Renault Austral modelini Avrupalı tüketicilerin satın alma kriterlerini en iyi karşılayan otomobil seçti.

Renault Austral, "2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili" ödülü dışında Kasım ayında SMARTBEST 2023 ödülünü de kazanmıştı. Bu ödül, Google Otomotiv Hizmetleri ile bağlantılı OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin işlevselliğini ortaya koymakla birlikte Austral'in Avrupa'nın en gelişmiş bağlanabilirlik seviyesi sunan otomobillerinden biri olduğunu gösteriyor.

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Renault'nun C segmentinde gücünü ortaya koyma stratejisini somutlaştıran Austral, 32 sürüş destek sistemi, Renault'nun gelişmiş 4CONTROL sistemi, Google'ın en iyi hizmet ve uygulamalarını sunan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve verimli 200 hp E-TECH tam hibrit motoru ile sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi sunuyor.

Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunulacak olan Renault Austral, özgün bir araç arayan kullanıcılara hitap ediyor. Renault Austral ile ilgili haberimizden otomobille ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz.

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Renault Austral, Avrupa'da satın alınacak en iyi otomobil seçildi