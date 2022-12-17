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    Renault Austral, "2023 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi

    Renault Austral, markanın yeni tasarım dilini yansıtan dış tasarımı, konforlu iç mekânı ve Google Otomotiv Hizmetleri ile bağlantılı OpenR Link multimedya sistemi gibi teknolojileriyle dikkat çekiyor.
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    Renault Austral, Avrupa'da satın alınacak en iyi otomobil seçildi Tam Boyutta Gör
    Kadjar'ın yerini almak üzere geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan yeni Renault Austral, AUTOBEST jürisi tarafından "2023'ün Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi. 31 gazeteciden oluşan jüri, birkaç hafta önce 6 finalist arasına giren Renault Austral modelini Avrupalı tüketicilerin satın alma kriterlerini en iyi karşılayan otomobil seçti.

    Renault Austral, "2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili" ödülü dışında Kasım ayında SMARTBEST 2023 ödülünü de kazanmıştı. Bu ödül, Google Otomotiv Hizmetleri ile bağlantılı OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin işlevselliğini ortaya koymakla birlikte Austral'in Avrupa'nın en gelişmiş bağlanabilirlik seviyesi sunan otomobillerinden biri olduğunu gösteriyor.

    Renault'nun C segmentinde gücünü ortaya koyma stratejisini somutlaştıran Austral, 32 sürüş destek sistemi, Renault'nun gelişmiş 4CONTROL sistemi, Google'ın en iyi hizmet ve uygulamalarını sunan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve verimli 200 hp E-TECH tam hibrit motoru ile sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi sunuyor.

    Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunulacak olan Renault Austral, özgün bir araç arayan kullanıcılara hitap ediyor. Renault Austral ile ilgili haberimizden otomobille ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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