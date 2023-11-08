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    Resident Evil 4 Remake iPhone, iPad ve macOS'a geliyor: İşte tarihi

    iPhone 15 Pro serisi ile birlikte A17 Pro işlemcisini tanıtan Apple, konsol kalitesindeki oyunların yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu oyunlar arasından Resident Evil 4 Remake için tarih verildi.
    Resident Evil 4 iPhone, iPad ve macOS'a geliyor! İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro ve Pro Max, Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü mobil işlemcisi A17 Pro ile karşımıza çıktı. Bu bağlamda lansmanda en dikkat gelişmelerden biri de telefonların​​​​​ konsol oyunlarını çalıştırması oldu. Öyle ki Resident Evil Village, halihazırda telefonlarda yerini almaya başladı. Son olarak Apple, Resident Evil 4 Remake'in çıkış tarihine de açıklık getirdi. ​​​​​​

    Resident Evil 4 Remake için tarih verildi

    Bugün yapılan duyuruda Apple, Resident Evil 4 Remake'in 20 Aralık'ta satışa çıkacağını doğruladı. Bilmeyenler için Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil 4 Remake, yenilenmiş bir hikayenin yanı sıra yeni nesil grafikler sunuyor. Ayrıca mobil platformlara özel optimize performansa ve özelleştirilebilir yerleşik dokunmatik kontrollere sahip olacak. 

    Resident Evil 4 iPhone, iPad ve macOS'a geliyor! İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Yapımın yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olmayacağını belirtelim. iPadOS 17 veya daha güncel bir sürümde çalışan M1 veya daha yeni işlemcili iPad'lere de destek sunuluyor. Mac bölümünde ise M1 veya daha yeni işlemcili MacBook, Mac mini ve Mac Studio modellerinden oyuna erişmek mümkün.

    Resident Evil 4 Remake, şu anda 59,99 dolar fiyat etiketi ile App Store'da ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ücretsiz bir demo da oyunun çıkışıyla mevcut olacak. Yapımın DLC genişlemesi ise 19,99 dolar fiyat etiketi ile listeleniyor.

    Ayrıca yeni nesil iPhone'lar için duyurulan oyunlar Resident Evil serisiyle sınırlı değil. Death Stranding ve Assasin's Creed Mirage 2024'ün ilk yarısına kadar yeni nesil cihazlara geliyor. Bunun ardından The Division: Resurgence ve Gensin Impact gibi yapımların da 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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