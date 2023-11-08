Resident Evil 4 Remake iPhone, iPad ve macOS'a geliyor: İşte tarihi

Resident Evil 4 Remake için tarih verildi
Bugün yapılan duyuruda Apple, Resident Evil 4 Remake'in 20 Aralık'ta satışa çıkacağını doğruladı. Bilmeyenler için Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil 4 Remake, yenilenmiş bir hikayenin yanı sıra yeni nesil grafikler sunuyor. Ayrıca mobil platformlara özel optimize performansa ve özelleştirilebilir yerleşik dokunmatik kontrollere sahip olacak.
Resident Evil 4 Remake, şu anda 59,99 dolar fiyat etiketi ile App Store'da ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ücretsiz bir demo da oyunun çıkışıyla mevcut olacak. Yapımın DLC genişlemesi ise 19,99 dolar fiyat etiketi ile listeleniyor.
Ayrıca yeni nesil iPhone'lar için duyurulan oyunlar Resident Evil serisiyle sınırlı değil. Death Stranding ve Assasin's Creed Mirage 2024'ün ilk yarısına kadar yeni nesil cihazlara geliyor. Bunun ardından The Division: Resurgence ve Gensin Impact gibi yapımların da 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.