Resident Evil 9 açık dünya olabilir

Tam Boyutta Gör Capcom’un 1996 yılında oyuncularla buluşturduğu Resident Evil, kısa sürede oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olmayı başarmıştı. Bu seri, Resident Evil 5 sonrası ciddi problemler yaşasa da Capcom, Resident Evil 7 ve RE Engine oyun motoru ile seriyi modern oyuncularla buluşturmayı başardı. Serinin en yüksek bütçeli yapımı olması beklenen Resident Evil 9, iddialara göre açık dünya oynanış sunacak.

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Yeni Resident Evil açık dünya oynanış sunabilir

Oyun dünyasında güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Dusk Golem, yeni nesil RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil 9’unve Monster Hunter Wild’ın açık dünya olabileceğini belirtti. Monster Hunter serisi için açık dünya standart bir oynanış olsa da Resident Evil serisi daha önce açık dünya bir oyunla karşımıza çıkmadı. Golem’e göre RE:9 açık dünya olmasına rağmen serinin DNA’sını ve özünü koruyacak.

Geçtiğimiz aylarda Resident Evil 9’un devasa bir bütçeye sahip olduğu ve Capcom’un uzun yıllardır bu proje üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Capcom’un Resident Evil 9 için büyük bir bütçe ve zaman ayırması, yapımın açık dünya olabileceğini doğrular nitelikte. Resident Evil 7 ile başlayan hikâyeyi bitirmesi beklenen RE 9, seriyi bir sonraki yapımlara taşıyacak. Resident Evil 9’un önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.



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Resident Evil 9 serinin ilk açık dünya oyunu olabilir