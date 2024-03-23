Resident Evil 9 açık dünya olabilir

Yeni Resident Evil açık dünya oynanış sunabilir
Oyun dünyasında güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Dusk Golem, yeni nesil RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil 9’unve Monster Hunter Wild’ın açık dünya olabileceğini belirtti. Monster Hunter serisi için açık dünya standart bir oynanış olsa da Resident Evil serisi daha önce açık dünya bir oyunla karşımıza çıkmadı. Golem’e göre RE:9 açık dünya olmasına rağmen serinin DNA’sını ve özünü koruyacak.
Geçtiğimiz aylarda Resident Evil 9’un devasa bir bütçeye sahip olduğu ve Capcom’un uzun yıllardır bu proje üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Capcom’un Resident Evil 9 için büyük bir bütçe ve zaman ayırması, yapımın açık dünya olabileceğini doğrular nitelikte. Resident Evil 7 ile başlayan hikâyeyi bitirmesi beklenen RE 9, seriyi bir sonraki yapımlara taşıyacak. Resident Evil 9’un önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.