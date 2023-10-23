Resmi: Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak

- Xiaomi 14, 26 Ekim tarihinde tanıtılacak
- Xiaomi 14 Pro beklenen özellikleri
- Xiaomi 14 beklenen özellikleri
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Xiaomi 14, 26 Ekim tarihinde tanıtılacak
Xiaomi 14 serisinin iki akıllı telefon modelinden oluşası bekleniyor: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Pro modelinin tasarımı kısa bir süre önce, selefinin kavisli kenar tasarımından farklı olarak telefonu düz bir ekranla gösteren renderlar aracılığıyla ortaya çıktı. Ayrıca Xiaomi 13 Pro'daki üçlü kamera kurulumuna kıyasla dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak gibi görünüyor.
Xiaomi 14 Pro beklenen özellikleri
- Ekran: 6.7 inç 1080 x 2400p
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12GB / 16GB
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Kamera: 64 MP (geniş açı) + 64 MP (telefoto) + 64 MP (ultra geniş açı)
- Batarya: 5100 mAh
Xiaomi 14 beklenen özellikleri
- Ekran: 6.43 inç 1080 x 2100p
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12GB / 16GB
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Kamera: 50 MP (geniş açı) + 50 MP (telefoto) + 50 MP (ultra geniş açı)
- Batarya: 4600 mAh
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.