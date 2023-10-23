Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 serisi hakkında şimdiye kadar oldukça fazla şey duyduk ve cihazlar hakkında çok büyük sürprizler kalmadı gibi görünüyor. Çinli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yaklaşmakta olan Xiaomi 14 serisi telefonlarının lansman tarihini ise nihayet doğruladı. Lansman etkinliği 26 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 14:00’da yapılacak.

Xiaomi 14, 26 Ekim tarihinde tanıtılacak

Xiaomi 14 serisinin, 24 Ekim'de Qualcomm Snapdragon Summit'te duyurulacak olan en yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alması bekleniyor. Firma, Xiaomi 14 serisinin Leica Summilux lensleri kullanacağını zaten geçtiğimiz günlerde doğruladı. Xiaomi ilk kez akıllı telefonlarında Leica Summilux lensleri kullanırken önceki modellerde Leica Summicron lensleri kullanılmıştı. Bu arada Summilux lensler geçtiğimiz yıllarda ilk olarak Huawei P10 serisinde kullanılmış ve P50 ailesine kadar da kullanılmaya devam edilmişti.

Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Xiaomi 14 serisinin iki akıllı telefon modelinden oluşası bekleniyor: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Pro modelinin tasarımı kısa bir süre önce, selefinin kavisli kenar tasarımından farklı olarak telefonu düz bir ekranla gösteren renderlar aracılığıyla ortaya çıktı. Ayrıca Xiaomi 13 Pro'daki üçlü kamera kurulumuna kıyasla dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak gibi görünüyor.

Xiaomi 14 Pro beklenen özellikleri

Ekran: 6.7 inç 1080 x 2400p

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12GB / 16GB

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Kamera: 64 MP (geniş açı) + 64 MP (telefoto) + 64 MP (ultra geniş açı)

Batarya: 5100 mAh

Xiaomi 14 beklenen özellikleri

Ekran: 6.43 inç 1080 x 2100p

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12GB / 16GB

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Kamera: 50 MP (geniş açı) + 50 MP (telefoto) + 50 MP (ultra geniş açı)

Batarya: 4600 mAh

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Resmi: Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak