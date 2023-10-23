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    Resmi: Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi için gün sayıyor. Firma tarafından paylaşılan basın görselleri ile Xiaomi 14 serisinin 26 Ekim tarihinde tanıtılacağı onaylandı.
    Resmi: Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 serisi hakkında şimdiye kadar oldukça fazla şey duyduk ve cihazlar hakkında çok büyük sürprizler kalmadı gibi görünüyor. Çinli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yaklaşmakta olan Xiaomi 14 serisi telefonlarının lansman tarihini ise nihayet doğruladı. Lansman etkinliği 26 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 14:00’da yapılacak.

    Xiaomi 14, 26 Ekim tarihinde tanıtılacak

    Resmi: Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak
    Xiaomi 14 serisinin, 24 Ekim'de Qualcomm Snapdragon Summit'te duyurulacak olan en yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alması bekleniyor. Firma, Xiaomi 14 serisinin Leica Summilux lensleri kullanacağını zaten geçtiğimiz günlerde doğruladı. Xiaomi ilk kez akıllı telefonlarında Leica Summilux lensleri kullanırken önceki modellerde Leica Summicron lensleri kullanılmıştı. Bu arada Summilux lensler geçtiğimiz yıllarda ilk olarak Huawei P10 serisinde kullanılmış ve P50 ailesine kadar da kullanılmaya devam edilmişti.

    Xiaomi 14 serisinin iki akıllı telefon modelinden oluşası bekleniyor: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Pro modelinin tasarımı kısa bir süre önce, selefinin kavisli kenar tasarımından farklı olarak telefonu düz bir ekranla gösteren renderlar aracılığıyla ortaya çıktı. Ayrıca Xiaomi 13 Pro'daki üçlü kamera kurulumuna kıyasla dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak gibi görünüyor.

    Xiaomi 14 Pro beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç 1080 x 2400p 
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12GB / 16GB
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Kamera: 64 MP (geniş açı) + 64 MP (telefoto) + 64 MP (ultra geniş açı)
    • Batarya: 5100 mAh

    Xiaomi 14 beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.43 inç 1080 x 2100p 
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12GB / 16GB
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Kamera: 50 MP (geniş açı) + 50 MP (telefoto) + 50 MP (ultra geniş açı)
    • Batarya: 4600 mAh
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 8 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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