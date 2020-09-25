Ring artık arabanızı da gözleyecek

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Amazon’un 2018 yılında bünyesine kattığı Ring güvenlik sistemleri firması geliştirdiği teknolojiler ile yüzleri güldürüyor. Evinizde devriye atan Drone kamerası konseptinden sonra araçlar için de farklı teknolojileri var.

Ring Car Alarm ve Car Cam nedir?

Ring firması araç içerisinde güvenliğinizi sağlamak için farklı konseptler geliştirmiş. Bunlardan iki tanesi araç içerisine kurularak çalışıyor. Diğeri ise araçlardaki güvenlik sistemleri ile entegre olabiliyor.

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Ring Car Alarm aracınızın ODB-II portuna takılıyor ve bir güvenlik sensörü görevi görüyor. Araca çarpma, araca zorla girme, çekici ile götürme gibi durumları algılayarak kullanıcısına konum tabanlı uyarı gönderiyor. Ayrıca uygulama üzerinden sirenini çalarak hırsızları korkutabiliyorsunuz. Fiyatı 60$.

Ring Car Cam ise iki kameradan oluşuyor ve geniş bir görüntü alabiliyor. Güvenlik tarafındaki her şey Car Alarm ile aynı. Ek olarak WiFi bağlantısı ve opsiyonel LTE bağlantısı ile canlı görüntü alabiliyor, kaza anında acil servisleri arayabiliyorsunuz.

Son olarak Ring Car Connect servisi örneğin USB girişine takılarak aracınızı güvenlik kameralarına entegre oluyor. Uygulama üzerinden uyarı almak, kayıt yapmak veya canlı görüntü yine mümkün. Bu servis ilk olarak Tesla araçlarında kullanılacak. Bu iki çözümün fiyatı 200$ ve tüm Ring çözümleri 2021 yılında satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/ring-car-alarm-camera-173134090.html

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