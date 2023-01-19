Valorant ve League of Legends’in arkasındaki Riot Games işten çıkarmalara başlıyor

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberlerimizde dev teknoloji firmalarının binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladığını bildirmiştik. En büyük teknoloji firmaları yaklaşık 60.000 çalışanını işten çıkartıyorken benzer bir durum oyun endüstirisne de sıçramış vaziyette. Aktarılanlara göre Riot Games, işten çıkarmalara başlayacak.

Riot Games'te işten çıkarmalar başlıyor

Konu hakkında Riot Games’ten herhangi bir yalanlama veya onaylama gelmemiş durumda ancak iddianın sahibi teknoloji firmalarındaki işten çıkarmaları duyuran muhabir Jacob Wolf. Wolf, göndermiş olduğu tweette Riot Games’in 19 Ocak’tan itibaren işten çıkarmalara başladığını bildirdi. Şimdilik ise kaç kişinin işten çıkartıldığı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan aktarılanlara göre işten çıkarmaların büyük bir kısmı insan kaynakları, destek ve e-spor bölümlerinde yapılıyor. Öte yandan Riot Games geçmişte büyük çaplı işten çıkarmalar yamamıştı. Dolayısıyla şirketin günümüzde yaşanılan ekonomik zorluklardan etkilendiğini söyleyebiliriz.

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Riot Games bir süre önce 2023 için yatırımlarını artıracaklarını dile getirmiş ve League of Legends için şimdiye kadar en büyük bütçeyi ayırdığını açıklamıştı. Öte yandan LoL’ün yeni sezonu için yayınlanan sinamatik video ise kalitesizliği nedeniyle oyuncuların tepkisini çekmiş ve yapılan açıklamalara soru işaretiyle bakılmasına neden olmuştu. Bununla birlikte Riot Games, League of Legends IP tabanlı dövüş oyunu Project L, hack-and-slash ARPG tarzında Project F ve isimsiz MMORPG projeleri üzerinde çalışıyor. Oldukça sevilen Netflix Arcane animasyonunun ise ikinci sezonu yapım aşamasında.

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Riot Games, işten çıkarmalara başlıyor: E-Spor etkilenebilir