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    Ripple, Palau Cumhuriyeti için Stablecoin oluşturduğunu açıkladı

    Anonim bir kripto uzmanı, Ripple’ın Palau Cumhuriyeti için bir stablecoin oluşturduğu bilgisini paylaştı.                                                         
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    Ripple, Palau Cumhuriyeti için Stablecoin oluşturduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör

    Kripto para birimleri hızlı bir şekilde birçok alanda kabul görmeye başlamışken, şirketler bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Son olarak çıkan haberlere göre; Ripple ve XRP hakkında yaptığı bilgilendirmeler ile tanınan @Wkahneman adındaki anonim bir kripto uzmanı, Blockchain şirketinin Batı Pasifik bölgesinde yer alan ada ülkesi için bir stablecoin piyasaya sürdüğünü idda etti.

    Yapılan alıntıya göre ülke başkanı, Ripple ile birlikte oluşturulan bu stablecoin’in, ülkenin yerel ödemelerini kolay ve güvenli bir biçimde yapmasına izin vermesini umuyor. Bu konuşma, eylül ayında Singapur’da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında gerçekleşti. Söz konusu stablecoin’in geliştirildiği ifade edildi. Buna rağmen Palau’nun ulusal stablecoin’i henüz piyasaya sürülmedi.
     

    Uzman, ülkenin BT ekiplerinin ülke için bir ulusal stabilcoin oluşturmak için Ripple Labs devi ile çalıştığını belirten ülke başkanı Surangel S. Whipps Jr.’dan bir alıntı ile bir ekran görüntüsü yayınladı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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