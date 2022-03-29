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    Ripple ve SEC davasında Ripple bir zafer daha kazandı

    Yıllardır devam eden Ripple ve SEC arasındaki davada süre uzatımı kararı kabul edildi ve böylece Ripple, SEC'e yanıt vermek için biraz daha zaman kazandı.                
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    Ripple vs SEC Davasında Yeni Bir Gelişmeler Yaşanıyor
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    Uzun süredir merakla beklenen Ripple ve SEC davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Elde edilen son bilgilere göre Ripple, SEC’e karşı yeni bir zafer elde etmiş durumda. Ripple'ın redakte edilen belgelerle ilgili ek süre talebi kabul edildi. 

    Ripple ve SEC arasındaki dava hız kesmeden devam ederken savunma avukatı James K. Filan Twitter hesabı üzerinden Ripple’ın geçen hafta mahkemeye sunulan önergede bir süre uzatımı aldığını açıkladı. Bu karar ile beraber Ripple, SEC’e yanıt vermek için biraz daha zaman kazanmış oldu. 

    Konuyla ilgili duyuruyu yapan savunma avukatı James K. Filan Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

    [https://twitter.com/FilanLaw/status/1508481064817332228]

    “Ripple’ın redakte edilen belgelerle ilgili ek süre talebi, Salt Metin Sırasıyla kabul edildi. SEC, 30 Mart 2022’ye kadar Davalıların değerlendirmesi için düzenlenmiş belgeleri sunmaya yönlendirilmiştir. Davalıların yanıtı 4 Nisan 2022’ye kadardır”

    Ayrıca belirtmek gerekirse düzenleyicinin Ripple davası ile ilgili dört belge setinde bazı düzeltmeler yapmasına izin verilmişti.

    Son olarak James Filan, Ripple’ın fazladan zaman kazanma hareketinin salt metin sırasına göre onaylandığını belirtti. Yapılan paylaşımına göre Ripple’ın hukuk ekibinin 4 Nisan’a kadar yanıt vermesi bekleniyor. Bu arada CryptoLaw’ın kurucusu John Deaton, Ripple ve SEC arasındaki davanın mart ayında çözülmesini beklemiyor. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 10 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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