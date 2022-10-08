Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rivian 12 bin aracını gevşek somun yüzünden geri çağırdı

    Rivian’ın çiçeği burnunda elektrikli SUV R1s ve pickup R1T modelleri, sürücünün kontrolünü etkileyen bir gevşek somunu düzeltmek amacıyla fabrikaya geri çağrıldı.
    Oy Ver
    Rivian 12 bin aracını geri çağırdı Tam Boyutta Gör
    Rivian’ın 12.212 aracını kapsayan geri çağırma talebi, gevşek bir somunun aracın sürücü hakimiyeti üzerinde negatif etkisi üzerine gerçekleştirildi. Bu problemden etkilenen araç sayısı, Rivian’ın bu yıl ürettiği hemen hemen tüm araçları kapsıyor. Araçlar arasında tüketicilere sunulan R1S ve R1T modellerinin yanı sıra Amazon’un teslimat kullanımına özel tasarlanıp üretilen kamyonları da yer alıyor.

    Problemden Amazon için üretilen teslimat araçları da etkilendi

    Amerikan Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Müdürlüğü (NHTSA) tarafından yayınlanan uyarı, ön üst kontrol kolunda bulunan bir gevşek somun, parçanın bulunduğu yerden ayrılmasına ve araç kontrolünün kaybına sebep olacağını ifade ediyor. Güvenlik raporuna göre bu hatadan etkilenen araç sahipleri, yüksek gürültü, titreşim ve ön süspansiyonda fazla sert tepki gibi dönüşleri hissedecekler.

    Rivian CEO’su RJ Scaringe tarafından yapılan açıklamada bu güvenlik açığına yönelik bir geri çağırma operasyonu içerisine girmekle tüketicilere en üst düzey güvenliği sunmanın amaçlandığı belirtildi. CNBC’nin röportajında ayrıca nadir durumlarda somunun tamamen gevşeyip bulunduğu yerden çıkmasının da mümkün olduğunu belirten CEO, durumun son derece nadir olduğuna da özellikle dikkat çekti. Rivian’ın özellikle erken aşamada bir araç üreticisi olduğu da dikkate alındığında araçlarını geri çağırıp doğru hizmeti vererek güvenliklerinin en üst düzeye çıkarılacağına şüphe bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız