Rivian 12 bin aracını gevşek somun yüzünden geri çağırdı

Tam Boyutta Gör Rivian’ın 12.212 aracını kapsayan geri çağırma talebi, gevşek bir somunun aracın sürücü hakimiyeti üzerinde negatif etkisi üzerine gerçekleştirildi. Bu problemden etkilenen araç sayısı, Rivian’ın bu yıl ürettiği hemen hemen tüm araçları kapsıyor. Araçlar arasında tüketicilere sunulan R1S ve R1T modellerinin yanı sıra Amazon’un teslimat kullanımına özel tasarlanıp üretilen kamyonları da yer alıyor.

Problemden Amazon için üretilen teslimat araçları da etkilendi

Amerikan Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Müdürlüğü (NHTSA) tarafından yayınlanan uyarı , ön üst kontrol kolunda bulunan bir gevşek somun, parçanın bulunduğu yerden ayrılmasına ve araç kontrolünün kaybına sebep olacağını ifade ediyor. Güvenlik raporuna göre bu hatadan etkilenen araç sahipleri, yüksek gürültü, titreşim ve ön süspansiyonda fazla sert tepki gibi dönüşleri hissedecekler.

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Rivian CEO’su RJ Scaringe tarafından yapılan açıklamada bu güvenlik açığına yönelik bir geri çağırma operasyonu içerisine girmekle tüketicilere en üst düzey güvenliği sunmanın amaçlandığı belirtildi. CNBC’nin röportajında ayrıca nadir durumlarda somunun tamamen gevşeyip bulunduğu yerden çıkmasının da mümkün olduğunu belirten CEO, durumun son derece nadir olduğuna da özellikle dikkat çekti. Rivian’ın özellikle erken aşamada bir araç üreticisi olduğu da dikkate alındığında araçlarını geri çağırıp doğru hizmeti vererek güvenliklerinin en üst düzeye çıkarılacağına şüphe bulunmuyor.

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Rivian 12 bin aracını geri çağırdı