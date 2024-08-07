Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı getirildi!

- Roblox'a Erişim Engeli Geldi
- Roblox neden yasaklandı?
- Türkiye'de bir ayda üç büyük platform engellendi
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Roblox'a Erişim Engeli Geldi
Instagram’ın ardından bir yasak da Roblox’a geldi. Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Roblox neden yasaklandı?
Roblox'un neden engellendiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Engellenme gerekçesiyle ilgili olarak iki ihtimal akıllara geliyor.
Roblox, Türkiye'de ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Yetişkinler, Roblox'u kötü niyetle kullanarak çocuklarla uygunsuz şekilde iletişim kurabiliyor. Ancak Roblox'un denetim mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştığını ve herhangi bir şikayete hızlı müdahale edildiğini not edebiliriz.
Diğer ihtimal ise Roblox'ta diğer oyuncular evrenlerde İsrail'i destekleyen sanal dünyalar oluşturulması olabilir. Oyunda İsrail ve Filistin destekçileri kendi evrenlerini oluşturup kendi propagandalarını yapabiliyor. Sosyal medyada yayımlanan videolarda bu şekilde sanal dünyalar oluşturulduğunu görüyoruz.
Türkiye'de bir ayda üç büyük platform engellendi
Son bir ayda Instagram, Wattpad.com ve Roblox'a erişim yasağı getirildi. Wattpad 12 Temmuz'da, Instagram 2 Ağustos'ta, Roblox ise 7 Ağustos'ta erişime kapatıldı. Türkiye'de erişime engellenen web sitesi/alan adı sayısı 1 milyonu aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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