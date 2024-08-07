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    Anlık Bildirim

    Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı getirildi!

    Türkiye'de yasaklı platformlar arasına Roblox da eklendi. Roblox, mahkeme kararıyla Türkiye'de engellendi. Roblox neden yasaklandı sorusunun henüz bir cevabı yok.
    Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı! Roblox neden engellendi? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox’a erişim engeli getirildi. Roblox.com ve Roblox uygulamalarına Türkiye’den erişilemiyor.

    Roblox'a Erişim Engeli Geldi

    Instagram’ın ardından bir yasak da Roblox’a geldi. Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı! Roblox neden engellendi?
    Roblox, Minecraft'a benzer grafiklerle online oyunlara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Metaverse teknolojisinin kullanıldığı Roblox'ta oyuniçi çok sayıda sanal evren bulunuyor. Bu sanal evrenlerde binlerce oyunlar, çeşitli etkinlikler, sosyalleşme alanları, konserler, eğitimler ve reklam alanları bulunuyor. Roblox çok sayıda yerli ve yabancı markayla iş birliği yaparak markaların sanal evrenlerini oluşturmuştu. Ayrıca Roblox'ta oyuniçi sanal evrenler oluşturan pek çok Türk oyun geliştiricisi bulunuyor.

    Roblox neden yasaklandı?

    Roblox'un neden engellendiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Engellenme gerekçesiyle ilgili olarak iki ihtimal akıllara geliyor.

    Roblox, Türkiye'de ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Yetişkinler, Roblox'u kötü niyetle kullanarak çocuklarla uygunsuz şekilde iletişim kurabiliyor. Ancak Roblox'un denetim mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştığını ve herhangi bir şikayete hızlı müdahale edildiğini not edebiliriz.

    Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı! Roblox neden engellendi? Tam Boyutta Gör

    Diğer ihtimal ise Roblox'ta diğer oyuncular evrenlerde İsrail'i destekleyen sanal dünyalar oluşturulması olabilir. Oyunda İsrail ve Filistin destekçileri kendi evrenlerini oluşturup kendi propagandalarını yapabiliyor. Sosyal medyada yayımlanan videolarda bu şekilde sanal dünyalar oluşturulduğunu görüyoruz.

    Türkiye'de bir ayda üç büyük platform engellendi

    Son bir ayda Instagram, Wattpad.com ve Roblox'a erişim yasağı getirildi. Wattpad 12 Temmuz'da, Instagram 2 Ağustos'ta, Roblox ise 7 Ağustos'ta erişime kapatıldı. Türkiye'de erişime engellenen web sitesi/alan adı sayısı 1 milyonu aştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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