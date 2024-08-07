Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı getirildi!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox’a erişim engeli getirildi. Roblox.com ve Roblox uygulamalarına Türkiye’den erişilemiyor.

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Roblox'a Erişim Engeli Geldi

Instagram’ın ardından bir yasak da Roblox’a geldi. Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox, Minecraft'a benzer grafiklerle online oyunlara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Metaverse teknolojisinin kullanıldığı Roblox'ta oyuniçi çok sayıda sanal evren bulunuyor. Bu sanal evrenlerde binlerce oyunlar, çeşitli etkinlikler, sosyalleşme alanları, konserler, eğitimler ve reklam alanları bulunuyor. Roblox çok sayıda yerli ve yabancı markayla iş birliği yaparak markaların sanal evrenlerini oluşturmuştu. Ayrıca Roblox'ta oyuniçi sanal evrenler oluşturan pek çok Türk oyun geliştiricisi bulunuyor.

Roblox neden yasaklandı?

Roblox'un neden engellendiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Engellenme gerekçesiyle ilgili olarak iki ihtimal akıllara geliyor.

Roblox, Türkiye'de ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Yetişkinler, Roblox'u kötü niyetle kullanarak çocuklarla uygunsuz şekilde iletişim kurabiliyor. Ancak Roblox'un denetim mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştığını ve herhangi bir şikayete hızlı müdahale edildiğini not edebiliriz.

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Diğer ihtimal ise Roblox'ta diğer oyuncular evrenlerde İsrail'i destekleyen sanal dünyalar oluşturulması olabilir. Oyunda İsrail ve Filistin destekçileri kendi evrenlerini oluşturup kendi propagandalarını yapabiliyor. Sosyal medyada yayımlanan videolarda bu şekilde sanal dünyalar oluşturulduğunu görüyoruz.

Türkiye'de bir ayda üç büyük platform engellendi

Son bir ayda Instagram, Wattpad.com ve Roblox'a erişim yasağı getirildi. Wattpad 12 Temmuz'da, Instagram 2 Ağustos'ta, Roblox ise 7 Ağustos'ta erişime kapatıldı. Türkiye'de erişime engellenen web sitesi/alan adı sayısı 1 milyonu aştı.

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Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı! Roblox neden engellendi?