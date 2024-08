Erişime engellenen Roblox açıklama yaptı!

Tam Boyutta Gör 7 Ağustos 2024 tarihinde mahkeme kararıyla erişime engellenen Roblox’tan ilk açıklama geldi. Roblox, platformun yeniden erişime açılması için yetkililer ile temas halinde olduğunu belirtti. Açıklamanın tam hali Roblox.com web sitesinde yayımlandı ancak site erişime engelli olduğu için açıklamaya erişilemiyor.

Oyuncuların sanal evrenler ve kendi oyunlarını oluşturabildiği Roblox oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi olarak oyunda çocuk istismarına neden olacak içerikler gösterildi.

Roblox'tan açıklama

Roblox, denetleyici kurumlarını çocukları korumaya yönelik kararlarını desteklediğini açıkladı. Roblox, çocuk oyuncuların güvenliğini sağlamak için yaklaşık 20 yıl harcadığını, her gün her yaştan on milyonlarca insanın Roblox Topluluk Kurallarına uyarak güvenli ve olumlu deneyim bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Roblox’tan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik sistemlerimizi atlatma girişimlerine karşı uyanık olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Çevrimiçi güvenlik ve nezaketin geleceğine öncülük etmeye devam etmek amacıyla yeni nesil güvenlik araçları ve özellikleri geliştirmek için sürekli yenilikler yapıyoruz. Çevrimiçi güvenlik ve nezaketin artırılması sektör genelinde bir konudur, bu nedenle kötü aktörlere yönelik çözümler bulmaya yardımcı olmak için diğer platformlar, STK'lar, akademik/endüstri konsorsiyumları ve yasa koyucularla birlikte çalışıyoruz. Gençleri etkileyen konular hakkında önemli diyaloglara girmek için politika yapıcılarla düzenli olarak bir araya geliyoruz ve Roblox kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek gibi önemli bir hedefle Türkiye'deki bu tartışmayı dört gözle bekliyoruz.”

