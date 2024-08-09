Erişime engellenen Roblox açıklama yaptı!

Oyuncuların sanal evrenler ve kendi oyunlarını oluşturabildiği Roblox oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi olarak oyunda çocuk istismarına neden olacak içerikler gösterildi.
Roblox'tan açıklama
Roblox, denetleyici kurumlarını çocukları korumaya yönelik kararlarını desteklediğini açıkladı. Roblox, çocuk oyuncuların güvenliğini sağlamak için yaklaşık 20 yıl harcadığını, her gün her yaştan on milyonlarca insanın Roblox Topluluk Kurallarına uyarak güvenli ve olumlu deneyim bir deneyim yaşadığını ifade etti.
Roblox’tan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Güvenlik sistemlerimizi atlatma girişimlerine karşı uyanık olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Çevrimiçi güvenlik ve nezaketin geleceğine öncülük etmeye devam etmek amacıyla yeni nesil güvenlik araçları ve özellikleri geliştirmek için sürekli yenilikler yapıyoruz. Çevrimiçi güvenlik ve nezaketin artırılması sektör genelinde bir konudur, bu nedenle kötü aktörlere yönelik çözümler bulmaya yardımcı olmak için diğer platformlar, STK'lar, akademik/endüstri konsorsiyumları ve yasa koyucularla birlikte çalışıyoruz. Gençleri etkileyen konular hakkında önemli diyaloglara girmek için politika yapıcılarla düzenli olarak bir araya geliyoruz ve Roblox kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek gibi önemli bir hedefle Türkiye'deki bu tartışmayı dört gözle bekliyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.