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    Erişime engellenen Roblox açıklama yaptı!

    Türkiye'de erişim yasağı getirilen Roblox, uzun bir açıklama paylaştı. Roblox, platformun erişime açılması için çalışmaların yapıldığını ve yetkililer ile temas halinde olduğunu duyurdu.
    Erişime engellenen Roblox açıklama yaptı! Tam Boyutta Gör
    7 Ağustos 2024 tarihinde mahkeme kararıyla erişime engellenen Roblox’tan ilk açıklama geldi. Roblox, platformun yeniden erişime açılması için yetkililer ile temas halinde olduğunu belirtti. Açıklamanın tam hali Roblox.com web sitesinde yayımlandı ancak site erişime engelli olduğu için açıklamaya erişilemiyor.

    Oyuncuların sanal evrenler ve kendi oyunlarını oluşturabildiği Roblox oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi olarak oyunda çocuk istismarına neden olacak içerikler gösterildi.

    Roblox'tan açıklama

    Roblox, denetleyici kurumlarını çocukları korumaya yönelik kararlarını desteklediğini açıkladı. Roblox, çocuk oyuncuların güvenliğini sağlamak için yaklaşık 20 yıl harcadığını, her gün her yaştan on milyonlarca insanın Roblox Topluluk Kurallarına uyarak güvenli ve olumlu deneyim bir deneyim yaşadığını ifade etti. 

    Roblox’tan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    “Güvenlik sistemlerimizi atlatma girişimlerine karşı uyanık olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Çevrimiçi güvenlik ve nezaketin geleceğine öncülük etmeye devam etmek amacıyla yeni nesil güvenlik araçları ve özellikleri geliştirmek için sürekli yenilikler yapıyoruz. Çevrimiçi güvenlik ve nezaketin artırılması sektör genelinde bir konudur, bu nedenle kötü aktörlere yönelik çözümler bulmaya yardımcı olmak için diğer platformlar, STK'lar, akademik/endüstri konsorsiyumları ve yasa koyucularla birlikte çalışıyoruz. Gençleri etkileyen konular hakkında önemli diyaloglara girmek için politika yapıcılarla düzenli olarak bir araya geliyoruz ve Roblox kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek gibi önemli bir hedefle Türkiye'deki bu tartışmayı dört gözle bekliyoruz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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