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    Anlık Bildirim

    Roblox, yapay zeka araçlarıyla oyun yapmayı mümkün kıldı: Devrim yaklaşıyor

    Roblox, üretken yapay zeka oyun oluşturma araçlarını kullanıma sundu. Code Assist ve Material Generator araçları artık oyun oluşturmayı çok daha kolay ve zahmetsiz hale getiriyor.
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    Roblox, ilk üretken AI oyun oluşturma araçlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Roblox, yapay zeka destekli içerik oluşturma vizyonunu ortaya koymuştu. Bu yol haritası doğrultusunda sadece metin komutlarıyla kodlar, üç boyutlu modeller ve daha fazlasının oluşturulacağı söylenmişti. Şimdi, isteyen herkes Roblox’ta içerik oluşturucu olabilecek zira yapay zeka destekli Code Assist ve Material Generator araçları kullanıma sunuldu.

    Roblox'tan önemli yapay zeka hamlesi

    Code Assist ve Material Generator şimdilik beta sürecinde kullanılıyor ve her iki araç da metin girdilerini çıktılara dönüştürüyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki sadece bu iki aracı kullanarak oyun yapmak şimdilik mümkün değil zira oyun yapımı bu kadar kolay bir şey değil. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC 2023) konuşan Roblox Studio Başkanı Stef Corazza, araçlarının temel kodlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olacağını söyledi.

    Roblox, ilk üretken AI oyun oluşturma araçlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla şimdilik bu araçlar basit kodların oluşturulması ve üç boyutlu basit nesne dokularının yaratılmasında kullanılacak. Örneğin, “parlak kırmızı kayalı kanyon” veya “lekeli cam” gibi istemlerde bulunulabilecek. Ek olarak etkileşimli nesnelerin de oluşturulması mümkün. Örneğin oyuncu nesne ile etkileşime girdiğinde objenin renk değiştirmesi veya patlaması gibi şeyler bu araçlarla oluşturulabilir.

    ChatGPT’yi denediyseniz onun arkasında GPT-3,5 veya en yeni GPT-4 modellerinin, aynı şekilde Microsoft Bing’in benzer şekilde isteme dayalı işlevsel kodlar oluşturduklarını görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bu iki araç da aynı şekilde çalışıyor. Ve, aynı şekilde hata yapmaya meyilli. Bu nedenle oluşturulan kodun bağlamsal olarak uygun olup olmadığını gözden geçirmek ve test etmek yine kullanıcının elinde. Yine de Roblox, bu araçların platformdaki her kullanıcıyı bir üretici haline getirmeye yönelik ilk adım olduğuna inanıyor.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=e2w0mBheCQ]

    Kaynakça https://www.engadget.com/roblox-launches-its-first-generative-ai-game-creation-tools-192043349.html https://blog.roblox.com/2023/02/generative-ai-roblox-vision-future-creation/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    kia bongo k2500 kullanıcı yorumları ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü. geçici küpe kaç gün kalmalı motorun altından su akıyor elden ring türkçe

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