Roblox, yapay zeka araçlarıyla oyun yapmayı mümkün kıldı: Devrim yaklaşıyor

Roblox'tan önemli yapay zeka hamlesi
Code Assist ve Material Generator şimdilik beta sürecinde kullanılıyor ve her iki araç da metin girdilerini çıktılara dönüştürüyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki sadece bu iki aracı kullanarak oyun yapmak şimdilik mümkün değil zira oyun yapımı bu kadar kolay bir şey değil. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC 2023) konuşan Roblox Studio Başkanı Stef Corazza, araçlarının temel kodlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olacağını söyledi.
ChatGPT’yi denediyseniz onun arkasında GPT-3,5 veya en yeni GPT-4 modellerinin, aynı şekilde Microsoft Bing’in benzer şekilde isteme dayalı işlevsel kodlar oluşturduklarını görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bu iki araç da aynı şekilde çalışıyor. Ve, aynı şekilde hata yapmaya meyilli. Bu nedenle oluşturulan kodun bağlamsal olarak uygun olup olmadığını gözden geçirmek ve test etmek yine kullanıcının elinde. Yine de Roblox, bu araçların platformdaki her kullanıcıyı bir üretici haline getirmeye yönelik ilk adım olduğuna inanıyor.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=e2w0mBheCQ]Kaynakça https://www.engadget.com/roblox-launches-its-first-generative-ai-game-creation-tools-192043349.html https://blog.roblox.com/2023/02/generative-ai-roblox-vision-future-creation/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)