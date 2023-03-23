Roblox, yapay zeka araçlarıyla oyun yapmayı mümkün kıldı: Devrim yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Roblox, yapay zeka destekli içerik oluşturma vizyonunu ortaya koymuştu. Bu yol haritası doğrultusunda sadece metin komutlarıyla kodlar, üç boyutlu modeller ve daha fazlasının oluşturulacağı söylenmişti. Şimdi, isteyen herkes Roblox’ta içerik oluşturucu olabilecek zira yapay zeka destekli Code Assist ve Material Generator araçları kullanıma sunuldu.

Roblox'tan önemli yapay zeka hamlesi

Code Assist ve Material Generator şimdilik beta sürecinde kullanılıyor ve her iki araç da metin girdilerini çıktılara dönüştürüyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki sadece bu iki aracı kullanarak oyun yapmak şimdilik mümkün değil zira oyun yapımı bu kadar kolay bir şey değil. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC 2023) konuşan Roblox Studio Başkanı Stef Corazza, araçlarının temel kodlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla şimdilik bu araçlar basit kodların oluşturulması ve üç boyutlu basit nesne dokularının yaratılmasında kullanılacak. Örneğin, “parlak kırmızı kayalı kanyon” veya “lekeli cam” gibi istemlerde bulunulabilecek. Ek olarak etkileşimli nesnelerin de oluşturulması mümkün. Örneğin oyuncu nesne ile etkileşime girdiğinde objenin renk değiştirmesi veya patlaması gibi şeyler bu araçlarla oluşturulabilir.

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ChatGPT’yi denediyseniz onun arkasında GPT-3,5 veya en yeni GPT-4 modellerinin, aynı şekilde Microsoft Bing’in benzer şekilde isteme dayalı işlevsel kodlar oluşturduklarını görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bu iki araç da aynı şekilde çalışıyor. Ve, aynı şekilde hata yapmaya meyilli. Bu nedenle oluşturulan kodun bağlamsal olarak uygun olup olmadığını gözden geçirmek ve test etmek yine kullanıcının elinde. Yine de Roblox, bu araçların platformdaki her kullanıcıyı bir üretici haline getirmeye yönelik ilk adım olduğuna inanıyor.

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