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    Robot köpek bir insan tarafından saldırıya uğradı ve tekmelendi

    Avustralya'da test edilen 15.000 dolar değerinde çok pahalı bir askeri sınıf robot köpek, sokakta yürüyen sarhoş bir Avustralyalı tarafından saldırıya uğradı ve tekmelendi.
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    Robot köpek bir insan tarafından saldırıya uğradı ve tekmelendi Tam Boyutta Gör
    Mark Trueno adında robot köpek operatörü, Stampy'yi test etmek için onu işlek bir caddeye götürdü ancak muhtemelen insanın yapay en iyi arkadaşının saldırıya uğrayacağını tahmin etmemişti. Trueno’nın oldukça pahalı Stampy robot köpeği sokaktan geçen bir kadının tekmelerine maruz kaldı.

    Stampy aslında Trueno'nun mühendis olarak çalıştığı bir Avustralya askeri ve madencilik ekipmanı şirketi olan Arrowpoint Systems'ta geliştirilenin çok daha küçük bir versiyonu konumunda. Ancak bu küçük yapısı onun değerinden çok fazla şey götürmüyor zira robotun tahmini değeri 15.000 dolar. Öte yandan sarhoş bir Avustralyalının attığı tekmeler sonucunda ise Trueno'ya göre 2.500 dolar değerine bir sensör hasarı meydana gelmiş durumda.

    Robot köpek bir insan tarafından saldırıya uğradı ve tekmelendi Tam Boyutta Gör
    Trueno yaptığı açıklamada "Bunu neden yaptığından gerçekten emin değilim, muhtemelen o sırada komik olduğunu düşündü" dedi. Ek olarak kadının yanında olan kişi Trueno ile iletişime geçmiş ve özür dilemiş durumda.

    Bu arada robot köpek tam sürümünde arama kurtarma görevlerinde ve insanların gerçekleştirmesi zor veya tehlikeli olan diğer senaryolarda kullanılacak. Sokakta yapılan testler de ise robotun 3D haritalama yetenekleri deneniyordu. Ancak tekmeler sonrasında verilerin bir kısmında yayıp yaşandığı aktarılıyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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