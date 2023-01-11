Robot köpek bir insan tarafından saldırıya uğradı ve tekmelendi

Stampy aslında Trueno'nun mühendis olarak çalıştığı bir Avustralya askeri ve madencilik ekipmanı şirketi olan Arrowpoint Systems'ta geliştirilenin çok daha küçük bir versiyonu konumunda. Ancak bu küçük yapısı onun değerinden çok fazla şey götürmüyor zira robotun tahmini değeri 15.000 dolar. Öte yandan sarhoş bir Avustralyalının attığı tekmeler sonucunda ise Trueno'ya göre 2.500 dolar değerine bir sensör hasarı meydana gelmiş durumda.
Bu arada robot köpek tam sürümünde arama kurtarma görevlerinde ve insanların gerçekleştirmesi zor veya tehlikeli olan diğer senaryolarda kullanılacak. Sokakta yapılan testler de ise robotun 3D haritalama yetenekleri deneniyordu. Ancak tekmeler sonrasında verilerin bir kısmında yayıp yaşandığı aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..