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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rocket League oyunu ücretsiz oluyor

    60 milyona yaklaşan oyuncusuyla en çok oynanan yapımlardan birisi olan Rocket League artık Epic Games çatısı altında. Yakın zamanda oyun Epic Games mağazasına transfer olacak.
    1 sa.
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    60
    3
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Rocket League oyunu ücretsiz oluyor
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    Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League oyunu; arabalarla oynanması ile ilgi çekti ve bugün en çok oynanan oyunlar arasında yerini aldı. Masa üstü ve konsol platformlarında yer alan oyun yakın zamanda ücretsiz oluyor.

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    Ücretsiz Rocket League keyfi

    Rocket League oyunu bugüne kadar Steam üzerinde yer alıyordu ve 31TL gibi bir fiyat etiketine sahipti. Bununla birlikte geliştirici Psyonix stüdyosu Epic Games tarafından satın alınınca işler değişti.

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    Rocket League sonraki güncellemesi ile birlikte tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanmaya başlayacak. Bununla birlikte oyun Steam üzerinden kaldırılacak ve Epic Games mağazasına transfer olacak.

    Mevcut Rocket League oyuncularının güncelleme ve paketleri almaya devam edecekleri ifade ediliyor. Oyunu indirmek isteyenler ise güncelleme sonrasında Epic Games mağazasına gitmek zorundalar. Ayrıca oyundaki kayıtlarınız ve ilerlemeleriniz tüm platformda geçerli olacak. Bunun için Epic Games hesabınızın olması yeterli. Henüz güncelleme için kesin bir tarih verilmedi.



    https://www.techpowerup.com/270169/rocket-league-going-free-to-play-this-summer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 32 dk.
    Bu oyun tamamen yetenek ve yeteneğinizi geliştirmek için harcadığınız zamana bağlı bir oyun. Bu iki değişkene bağlı her şey.Öyle hemen 10 saat sonra mükemmel goller atayım, oradan oraya uçayım, kaçayım diyenlerdenseniz muhtemelen çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız.Eğer ki hile kullanan olursa bu oyunu sadece hileciler kendi arasında oynar, kendi kitlesinin de helvasını yer afiyetle oyunun yapımcıları da.
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    cengiz7 1 sa.
    Benim için iyi olacak oynamayı bekliyordum uzun zamandır ama hilecilere hazır olsun herkes yeni bir GTA V vakası yaklaşıyor.
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    termomuk (Bahadır ) 1 sa.
    oynadığımız vakit öldürdüğümüz bi oyun var onu da ücretsiz yapıp mahvedecekler
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