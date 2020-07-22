Rocket League oyunu ücretsiz oluyor

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Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League oyunu; arabalarla oynanması ile ilgi çekti ve bugün en çok oynanan oyunlar arasında yerini aldı. Masa üstü ve konsol platformlarında yer alan oyun yakın zamanda ücretsiz oluyor.

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Rocket League oyunu bugüne kadar Steam üzerinde yer alıyordu ve 31TL gibi bir fiyat etiketine sahipti. Bununla birlikte geliştirici Psyonix stüdyosu Epic Games tarafından satın alınınca işler değişti.

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Rocket League sonraki güncellemesi ile birlikte tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanmaya başlayacak. Bununla birlikte oyun Steam üzerinden kaldırılacak ve Epic Games mağazasına transfer olacak.

Mevcut Rocket League oyuncularının güncelleme ve paketleri almaya devam edecekleri ifade ediliyor. Oyunu indirmek isteyenler ise güncelleme sonrasında Epic Games mağazasına gitmek zorundalar. Ayrıca oyundaki kayıtlarınız ve ilerlemeleriniz tüm platformda geçerli olacak. Bunun için Epic Games hesabınızın olması yeterli. Henüz güncelleme için kesin bir tarih verilmedi.

https://www.techpowerup.com/270169/rocket-league-going-free-to-play-this-summer

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