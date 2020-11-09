RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre: Erişim engeli geliyor

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Geçen yıl yürürlüğe giren kararla birlikte RTÜK, yalnızca TV ve radyo yayınlarını değil internet ortamından yayın yapan yayınları da denetimi altına almıştı. İnternet ortamından tv, radyo veya müzik hizmeti sunan servislerin RTÜK’ten lisans satın alması ve RTÜK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.

RTÜK’ün web sayfasında yayınlanan duyuruyla Tidal ve Deezer’ın RTÜK’ten lisans almadığı ortaya çıktı. RTÜK, bu iki platformun 72 saat içerisinde 3 aylık lisans ücreti yatırmasını talep etti. 72 saat içerisinde lisans ücreti yatırılmaması halinde platformlara erişim engeli uygulanacak.

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Lisans ücretinin yanı sıra abonelik gelirin bir kısmı RTÜK'e gidecek

Dijital platformların, hizmet sunabilmesi için RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alması gerekecek. Üç tipte yayın lisansı çeşidi var. İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı veriliyor. Deezer ve Tidal platformları isteğe bağlı yayın hizmeti sunuyor. Bu nedenle RTÜK’ten İNTERNET-İBYH yayın lisansı alması gerekiyor. Bu lisansın ücreti 100 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Sadece lisans ücreti vermek yetmeyecek. Abonelik ücretinden elde edilen yıllık net satış gelirinin binde beşini, her yılın Nisan ayında RTÜK’e yatırması gerekecek. Lisans almadan yayın yapan kuruluşlara para cezası ve yayın yasağı uygulanacak.

Ayrıca Bkz. "RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor"

Spotify, RTÜK'ten lisans aldı

RTÜK, yaklaşık 1 ay önce benzer bir açıklama yayınlamış ve Spotify'ın lisans satın alması gerektiğini duyurmuştu. Spotfiy, 72 saatlik süre içerisinde lisans ücretini yatırarak olumlu adımı attı ve lisans satın aldı. Ayrıca Spotify yakın zamanda Türkiye'ye ofis açacak.

https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/8437/duyuru-internet-ortamindan-yayin-lisansi-almadan-yayin-hizmeti-yapildigi-tespit-edilen-url-adresleri.html

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