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    RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre: Erişim engeli geliyor

    RTÜK, web sayfasından yayınladığı duyuruyla Deezer ve Tidal müzik platforlarına 72 saat süre tanıdı. Bu sürede lisans ücretini yatırmalarını talep etti. Aksi takdirde erişim engeli uygulanacak.
    2 gün
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    Mobil Uygulamalar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre: Erişim engeli geliyor
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    Geçen yıl yürürlüğe giren kararla birlikte RTÜK, yalnızca TV ve radyo yayınlarını değil internet ortamından yayın yapan yayınları da denetimi altına almıştı. İnternet ortamından tv, radyo veya müzik hizmeti sunan servislerin RTÜK’ten lisans satın alması ve RTÜK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.

    RTÜK’ün web sayfasında yayınlanan duyuruyla Tidal ve Deezer’ın RTÜK’ten lisans almadığı ortaya çıktı. RTÜK, bu iki platformun 72 saat içerisinde 3 aylık lisans ücreti yatırmasını talep etti. 72 saat içerisinde lisans ücreti yatırılmaması halinde platformlara erişim engeli uygulanacak.

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    Lisans ücretinin yanı sıra abonelik gelirin bir kısmı RTÜK'e gidecek

    Dijital platformların, hizmet sunabilmesi için RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alması gerekecek. Üç tipte yayın lisansı çeşidi var. İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı veriliyor. Deezer ve Tidal platformları isteğe bağlı yayın hizmeti sunuyor. Bu nedenle RTÜK’ten İNTERNET-İBYH yayın lisansı alması gerekiyor. Bu lisansın ücreti 100 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

    Sadece lisans ücreti vermek yetmeyecek. Abonelik ücretinden elde edilen yıllık net satış gelirinin binde beşini, her yılın Nisan ayında RTÜK’e yatırması gerekecek. Lisans almadan yayın yapan kuruluşlara para cezası ve yayın yasağı uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor"

    Spotify, RTÜK'ten lisans aldı

    RTÜK, yaklaşık 1 ay önce benzer bir açıklama yayınlamış ve Spotify'ın lisans satın alması gerektiğini duyurmuştu. Spotfiy, 72 saatlik süre içerisinde lisans ücretini yatırarak olumlu adımı attı ve lisans satın aldı. Ayrıca Spotify yakın zamanda Türkiye'ye ofis açacak.



    https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/8437/duyuru-internet-ortamindan-yayin-lisansi-almadan-yayin-hizmeti-yapildigi-tespit-edilen-url-adresleri.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bildiğin otopark eşkıyası gibi para istiyorlar
    Yanıtla +38
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devlete bak eşkıya gibi zorla haraç kesiyo :D
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    zero fear 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Deezer, Türkçe HI-FI içerik açısından tek seçenek şu an. Umarım engellenmeden lisans alırlar..
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir müzik zevkimiz var ama
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    utkutayd (Kutay Utku Deniz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tidal kullanıyordum nolacak şimdi erişemeyecek miyim?
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Değnekçiler iş başında... Ya parayı veririsin yada arabanın başına bir şey gelirse mesuliyet kabul edilmez!
    Yanıtla +2
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    mantık olarak ;
    RTÜK'ün tüm yayın platformalarını denetlemesini
    ilk defa mantıklı bulmaya başladım.

    ama isminin RTÜK değilde
    "Yayın Standardizasyon Kurumu" olarak ;
    "YSK" olarak değiştirilmesi
    gerektiğini düşünüyorum. !
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    TearsForFears 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Spotify yatırır ama tidal yatırmaz ve engellenir diye tahmin ediyorum. Adamlar bizden ne kazamıyor ki bunlara versinler. Deezer da verir parayı herhalde biraz düşünüyorlar demek :)
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    deathless73 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    tam haraç devleti olduk yaa resmen,üretim yok hazine nin tüm kazancı vergi ceza para basmak!!
    Yanıtla +1
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    The Hollow 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aklıma gelmedi değil. Deezer'ı bilmem ama TIDAL'ın lisans alacağını hiç zannetmiyorum. HiFi kalitesini bizlere gayet iyi bir fiyata sunuyorlar. TL üzerinden ödeme yapabildiğim sürece aboneliğe devam edeceğim.
    Yanıtla +2
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devlete bak eşkıya gibi zorla haraç kesiyo :D
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    fuckulteli 2 gün ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    Bunu savunan çıkacaktır, lisans ücreti falan filan..

    Bunun parası dönüp dolaşıp vatandaştan çıkıyor.. Bu şirketlerin hiçbiri kazancından para vermez, ekler abonelik ücretlerinin üzerine.. Devlet, vatandaşın müzik dinlemesinden ek vergi almak istiyor kısacası.. Film izlemesinden ek vergi..
    Yanıtla +9
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ikisi bence lisans almaz. Bu kadar kazanmıyor olabilirler
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    WmGMD (.. ..) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Lord Melkor
    Tidal zaten arada bir 6 aylık ücretsiz dağıtıyor. Deezer 3 aylık komik fiyatlara veriyor. Haklı olabilirsiniz.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bildiğin otopark eşkıyası gibi para istiyorlar
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    HABERİN ETİKETLERİ
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