RTX 3000 ekran kartları 1 yıl GeForce Now aboneliği ile geliyor

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Dün itibariyle Ampere tabanlı 7nm ekran kartlarını tanıtarak AMD’ye gözdağı veren Nvidia, yeni serisi için özel bir hediye paketi de hazırladı. Paket içerisinde bir oyun ve GeForce Now aboneliği yer alacak.

Özel paket

Nvidia tarafından yapılan duyuruya göre GeForce RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartları Watch Dogs: Legion oyununu pakete dahil ediyor. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Watch Dogs: Legion; Ekim ayı sonunda piyasada olacak.

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Diğer bir hediye ise 1 yıllık GeForce Now aboneliği. Nvidia’nın bulut sistemleri üzerinden uyumlu tüm cihazlara oyun yansıtması yapabildiği GeForce Now aboneliğinde RTX açık, oyun süresi uzun ve erişimde öncelik şeklinde avantajlar 1 yıl boyunca kullanılabilecek.

Nvidia’nın yeni RTX 3000 kampanyası 17 Eylül tarihinde başlayacak ve 29 Ekim tarihinde veya stoklar tükenince sona erecek. Kodların en son kullanılacağı tarih ise 30 Kasım olarak belirlenmiş. Ülkemizde de Nvidia ortağı perakendecilerde kampanya geçerli olacak. Ekran kartlarının fiyatı ve çıkış tarihi şu şekilde:

GeForce RTX 3090 – 14400TL (17 Eylül)

GeForce RTX 3080 – 6690TL (17 Eylül)

GeForce RTX 3070 – 4805TL (Ekim ayı)

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/30-series-watch-dogs-legion-bundle/

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