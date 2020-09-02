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    RTX 3000 ekran kartları 1 yıl GeForce Now aboneliği ile geliyor

    Nvidia’nın Ampere tabanlı yeni GeForce 3000 serisi ekran kartlarını 29 Ekim tarihine kadar satın alırsanız Watch Dogs: Legion ve 1 yıl GeForce Now aboneliği hediye ediliyor.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RTX 3000 ekran kartları 1 yıl GeForce Now aboneliği ile geliyor
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    Dün itibariyle Ampere tabanlı 7nm ekran kartlarını tanıtarak AMD’ye gözdağı veren Nvidia, yeni serisi için özel bir hediye paketi de hazırladı. Paket içerisinde bir oyun ve GeForce Now aboneliği yer alacak.

    Özel paket

    Nvidia tarafından yapılan duyuruya göre GeForce RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartları Watch Dogs: Legion oyununu pakete dahil ediyor. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Watch Dogs: Legion; Ekim ayı sonunda piyasada olacak.

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    Diğer bir hediye ise 1 yıllık GeForce Now aboneliği. Nvidia’nın bulut sistemleri üzerinden uyumlu tüm cihazlara oyun yansıtması yapabildiği GeForce Now aboneliğinde RTX açık, oyun süresi uzun ve erişimde öncelik şeklinde avantajlar 1 yıl boyunca kullanılabilecek.

    Nvidia’nın yeni RTX 3000 kampanyası 17 Eylül tarihinde başlayacak ve 29 Ekim tarihinde veya stoklar tükenince sona erecek. Kodların en son kullanılacağı tarih ise 30 Kasım olarak belirlenmiş. Ülkemizde de Nvidia ortağı perakendecilerde kampanya geçerli olacak. Ekran kartlarının fiyatı ve çıkış tarihi şu şekilde:

    GeForce RTX 3090 – 14400TL (17 Eylül)

    GeForce RTX 3080 – 6690TL (17 Eylül)

    GeForce RTX 3070 – 4805TL (Ekim ayı)



    https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/30-series-watch-dogs-legion-bundle/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 1 hf. en beğenilen
    böyle bir ekran kartım olsa geforce now a ihtiyacım mı olur ne kadar saçma bir kampanya
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf.
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    ziondasonisyan 1 hf. ByLeoN13
    Neden saçma olsun ki PC den oynadığın oyunu Telefondan devam etme seçeneği sunuyor işte. Herşeyi geçtim olmamasından iyidir. 😁😁
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Böyle bir bigisayara sahipsem beden gefotce now kullanıyım?
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Kartlara o paraları verenler ihtiyacı varsa abonelik ücreti pekj umrunda olmaz. Maksat ayak alışsın ve abonelik iptal ettirmeyen sistemde kalsın.
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    Chandler Bing 1 hf. interwap
    kartlar pahalı değil ki. özellikle dolarla düşünülünce fiyatları şok etkisi yaratacak kadar ucuz hatta. "o paralar" sadece türkiye'de yüksek gibi gözüküyor.
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    [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf.
    3000 serisi alan geforce now'ı kullanmaz büyük ihtimal. macbook seyahat vs. olayı da mantıklı gelmiyor açıkçası . macbookum var ama seyahat esnasında oyun felan oynamam muhtemelen macbookta oynamaya razı gelebiliyorsam neden 3080 alayım. döndük başa gene. Bu tarz servislerle oyun oynayan 3 tanıdığım var. ortak özellikleri laptopları cs go bile açmıyordu. geforce now nimet gibi gelmişti onlara. tabi sonra bıraktılar kullanmayı da.
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    ibo-wan 1 hf.
    Mümkün değil o fiyatlarla gelmez o kartlar
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    nvidia coştu
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    eylül kabus 1 hf.
    kartı alıyorsak geforcenow a niye gerek duyalım ki :)
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    arslan0058 (- -) 1 hf. (düzenlendi)
    Bedava ve extra birseyse olur tabi :D. Rtx3060da kisa surede cikar umarim. Fiyati 3000 i gecmezse onu karsilayabilirim belki
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 hf. arslan0058
    400 dolar olucak diyorlar minimum 4K dan giriş yapar ülkeye zaten çıkmasına daha çok var kur artışıyla daha yüksek bile gelebilir
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 hf.
    AMD bayağı sıkıştırmış nvidia yı anlaşılan
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    tayfunjean (Tayfun Cin) 1 hf. 001ATB
    Hahahaha siz ciddi manada komiksiniz ya. Bir de bunu beğenen de varmış. Kafa pril. çıkardığı şeye bak şunun.
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    berkayjan (Berkay Mert) 1 hf. 001ATB
    Sıkıştırdı ama dolaylı olarak. Hem PS5'de hem de Xbox'da AMD işlemci ve ekran kartı kullanılıyor. Nvidia aslında oyun piyasasının konsola kayacağından korktu.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf.
    İyide bu kartla ge force now kim kullanır... Ama olsun birine hediye edilebilir... Ama keşke oyun hediye etseler
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    kuklacini (bugra aslan) 1 hf. Cpt. MacMillan
    Neden öyle diyorsunuz hocam ? Global pazarda masa üstü ve macbook vs sahip olanlar için güzel bir uygulama.Ayrıca rekabetin günücünü birkez daha takdir etmek lazım AMD ye bir teşekkürü borç bilirim.
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    Markus Schulz 1 hf. Cpt. MacMillan
    oturmaktan totoşumuz düzleşince elimize tableti veya telefonu alıp oradan televizyona bağlanıp 1080p 60fps ultra oyuna devam edebiliriz. Gayet güzel sonuçta 60 euroluk bir şey.
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    nvidia, watch dogs legion ve
    5 etiket daha 1 year geforce now subscription rtx 3090 rtx 3080 rtx 3070 Donanım
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