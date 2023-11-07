RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı: Doğrulandı mı?

RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı
Kaçıranlar için RTX 40 SUPER serisinin RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER ve 4070 SUPER olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise kartların tanıtım tarihi olarak CES 2024'e işaret edilmişti. Şimdi de MEGAsizeGPU, RTX 4070 Ti SUPER'in ambalaj tasarımı görsellerine ulaşmayı başardı.
RTX 4070 Ti SUPER'in, 8448 CUDA çekirdeğine sahip AD102-175 veya AD103-275 GPU'yu kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca temel modelin sahip olduğu 285W güç tasarımı ''Ti SUPER'' modelinde de korunacak. Buna ek olarak yeni kartın 16 GB GDDR6X bellekle piyasaya çıkacağı söyleniyor.
RTX 4070 Ti SUPER hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Niketim kartların potansiyel fiyat aralığı veya detaylı teknik özellikleri de halen açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.