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    Anlık Bildirim

    RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı: Doğrulandı mı?

    Nvidia'nın bir süredir gündemde olan RTX 40 SUPER serisi ekran kartları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak RTX 4070 Ti SUPER'e ait kutu görüntüleri ortaya çıktı.
    RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı: Doğrulandı mı? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, son dönemde RTX 4080, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti kartlarının daha güçlü versiyonları üzerinde çalışıyor. Öyle ki bu modeller, ''SUPER'' ve ''Ti'' markaları ile tekrar karşımıza çıkacak. Bugün ise RTX 4070 Ti SUPER'e ait kutu tasarımları ortaya çıktı. 

    RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı

    Kaçıranlar için RTX 40 SUPER serisinin RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER ve 4070 SUPER olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise kartların tanıtım tarihi olarak CES 2024'e işaret edilmişti. Şimdi de MEGAsizeGPU, RTX 4070 Ti SUPER'in ambalaj tasarımı görsellerine ulaşmayı başardı. 

    RTX 4070 Ti SUPER'in, 8448 CUDA çekirdeğine sahip AD102-175 veya AD103-275 GPU'yu kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca temel modelin sahip olduğu 285W güç tasarımı ''Ti SUPER'' modelinde de korunacak. Buna ek olarak yeni kartın 16 GB GDDR6X bellekle piyasaya çıkacağı söyleniyor. 

    RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı: Doğrulandı mı? Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere göz atarsak, ''SUPER'' logosunun GeForce marka ve model numaralarıyla tutarlı ''Nvidia Sans'' yazı tipine sahip olduğunu görüyoruz. Ancak daha basit bir tasarıma geçiş yapıldığını söylemek doğru olur. Bu noktada yeni GPU için ''SUPER'' etiketi, ''Ti'' ibaresinin yanına konumlandırılmış.

    RTX 4070 Ti SUPER hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Niketim kartların potansiyel fiyat aralığı veya detaylı teknik özellikleri de halen açıklanmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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