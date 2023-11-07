Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, son dönemde RTX 4080, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti kartlarının daha güçlü versiyonları üzerinde çalışıyor. Öyle ki bu modeller, ''SUPER'' ve ''Ti'' markaları ile tekrar karşımıza çıkacak. Bugün ise RTX 4070 Ti SUPER'e ait kutu tasarımları ortaya çıktı.

RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı

Kaçıranlar için RTX 40 SUPER serisinin RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER ve 4070 SUPER olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise kartların tanıtım tarihi olarak CES 2024'e işaret edilmişti. Şimdi de MEGAsizeGPU, RTX 4070 Ti SUPER'in ambalaj tasarımı görsellerine ulaşmayı başardı.

RTX 4070 Ti SUPER'in, 8448 CUDA çekirdeğine sahip AD102-175 veya AD103-275 GPU'yu kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca temel modelin sahip olduğu 285W güç tasarımı ''Ti SUPER'' modelinde de korunacak. Buna ek olarak yeni kartın 16 GB GDDR6X bellekle piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere göz atarsak, ''SUPER'' logosunun GeForce marka ve model numaralarıyla tutarlı ''Nvidia Sans'' yazı tipine sahip olduğunu görüyoruz. Ancak daha basit bir tasarıma geçiş yapıldığını söylemek doğru olur. Bu noktada yeni GPU için ''SUPER'' etiketi, ''Ti'' ibaresinin yanına konumlandırılmış.

Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları için tarih verildi 1 gün önce eklendi

RTX 4070 Ti SUPER hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Niketim kartların potansiyel fiyat aralığı veya detaylı teknik özellikleri de halen açıklanmadı.

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RTX 4070 Ti SUPER'in kutu tasarımı ortaya çıktı: Doğrulandı mı?