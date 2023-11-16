Ryzen 5 5600 işlemci indirime girdi!

AMD'nin güçlü işlemcilerinden Ryzen 5 5600 modeli Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Flaş Fırsatlar'a girdi. Kısa süreliğine fiyatı 3.429 TL'ye düştü.
Ryzen 5 5600'ün Tray (kutusuz) versiyonu diğer e-ticaret sitelerinde 4.000 TL'ye satılıyor. Amazon'dan satın alarak 570 TL'lik avantaj elde edebilirsiniz.
Ryzen 5 5600 indirimli fiyatı: 3.429 TL 🔥
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Ryzen 5 5600 Özellikleri
- Soket: AMD AM4 Çekirdek: 6
- İzlek: 12
- İşlemci Temel Frekansı: 3.5 GHZ
- İşlemci Boost Frekansı: 4.4 GHZ
- Toplam L3 Önbellek: 32 MB
- Toplam L2 Önbellek: 3 MB
- Toplam L1 Önbellek: 384 KB
- GPU: Yok
- TDP: 65W
- Üretim Teknolojisi: 7 NM / Zen 3 Mimarisi
- Soğutucu: Kutulu versiyonda Wraith Stealth, Tray versiyonda yok
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.