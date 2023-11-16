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    Ryzen 5 5600 işlemci indirime girdi!

    AMD'nin Ryzen 5 5600 işlemcisi Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda avantajlı seviyeye indi. Ryzen 5 5600'ü indirimli olarak satın almak için haberimizdeki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Ryzen 5 5600 işlemci indirime girdi! Tam Boyutta Gör

    AMD'nin güçlü işlemcilerinden Ryzen 5 5600 modeli Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Flaş Fırsatlar'a girdi. Kısa süreliğine fiyatı 3.429 TL'ye düştü.

    Ryzen 5 5600'ün Tray (kutusuz) versiyonu diğer e-ticaret sitelerinde 4.000 TL'ye satılıyor. Amazon'dan satın alarak 570 TL'lik avantaj elde edebilirsiniz.

    Ryzen 5 5600 indirimli fiyatı: 3.429 TL 🔥

    Satın almak için tıklayın: AMD Ryzen 5 5600

    Ryzen 5 5600 Özellikleri

    • Soket: AMD AM4 Çekirdek: 6
    • İzlek: 12
    • İşlemci Temel Frekansı: 3.5 GHZ
    • İşlemci Boost Frekansı: 4.4 GHZ
    • Toplam L3 Önbellek: 32 MB
    • Toplam L2 Önbellek: 3 MB
    • Toplam L1 Önbellek: 384 KB
    • GPU: Yok
    • TDP: 65W
    • Üretim Teknolojisi: 7 NM / Zen 3 Mimarisi
    • Soğutucu: Kutulu versiyonda Wraith Stealth, Tray versiyonda yok
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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