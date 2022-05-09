Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ryzen 5000C serisi ile donatılan Chromebook’lar tanıtıldı

    Son yıllarda Chromebook’lar için çip üretmeye yatkın olan AMD, üst düzey Chromebook’lar için C serisi Ryzen 5000 CPU’larını tanıttı. Çipler 7nm fabrikasyonunda üretilmiş ve Vega grafiklerine sahip.
    Oy Ver

    Ryzen 5000 C serili Chromebooklar geliyor

    Uzun yıllar Intel ve ARM tabanlı CPU kullanan Chromebook ekosistemi, son yıllarda AMD’den de faydalanmaya başladı. Intel’den her alanda pazar payı çalan AMD, yeni Chromebook çiplerini tanıttı.

    8 çekirdeğe kadar çıkıyor

    AMD’den yeni tanıttığı işlemcilerin en üstünde 8 çekirdekli ve 16 izlekli Ryzen 7 5825C bulunuyor. 8 GPU çekirdeğine sahip çip, 4.5 GHz’e kadar çıkabiliyor. AMD, bu çipin ilk 8 performans çekirdeğine sahip Chromebook işlemcisi olduğunu belirtiyor. Bir alt seviyede ise Ryzen 5 5625C bulunuyor. Bu işlemci ise 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip. Ayrıca çip, 7 GPU çekirdeğine sahip ve 4.3 GHz’e kadar çıkabiliyor.

    AMD’den diğer iki çipi ise Ryzen 3 serisine ait. Ryzen 3 5424C, 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip, ayrıca çip 6 GPU çekirdeği ile geliyor ve 4.1GHz’e kadar çıkabiliyor. Son olarak Ryzen 3 5125, çift çekirdek ve 4 izlem birine sahip ayrıca çip 3 GPU çekirdeğine sahip ancak maksimum olarak 3.0GHz’e çıkabiliyor.

    Ciddi batarya iyileştirmeleri sunacak

    AMD, Ryzen 5000 C serisi işlemcilerin, Intel işlemcilere göre %94’e kadar daha fazla batarya ömrü sunacağını belirtiyor. Firma, bu işlemcili cihazların 13 saat boyunca bataryada çalışabileceğini belirtmiş. Çipler, 3 adet 4K ekran bağlantısını ve hızlı şarj protokolünü destekliyor. Acer ve HP, bu çipleri kullanan ilk cihazları tanıttı. Acer Spin 514, 600 dolar civarı bir fiyat ile çıkacak ve Ryzen 7 5825C işlemcisine kadar yükseltilebilecek. HP Elite c645 G2 ise 16GB’a kadar Ram seçeneği ve 512GB PCIe SSD depolama ile geliyor ve Haziran 2030’a kadar güncelleme alacak.

    Ryzen 5000 C serili Chromebooklar geliyor

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    daysleeperxp 17 saat önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız