Ryzen 5000C serisi ile donatılan Chromebook’lar tanıtıldı

Uzun yıllar Intel ve ARM tabanlı CPU kullanan Chromebook ekosistemi, son yıllarda AMD’den de faydalanmaya başladı. Intel’den her alanda pazar payı çalan AMD, yeni Chromebook çiplerini tanıttı.

8 çekirdeğe kadar çıkıyor

AMD’den yeni tanıttığı işlemcilerin en üstünde 8 çekirdekli ve 16 izlekli Ryzen 7 5825C bulunuyor. 8 GPU çekirdeğine sahip çip, 4.5 GHz’e kadar çıkabiliyor. AMD, bu çipin ilk 8 performans çekirdeğine sahip Chromebook işlemcisi olduğunu belirtiyor. Bir alt seviyede ise Ryzen 5 5625C bulunuyor. Bu işlemci ise 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip. Ayrıca çip, 7 GPU çekirdeğine sahip ve 4.3 GHz’e kadar çıkabiliyor.

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AMD’den diğer iki çipi ise Ryzen 3 serisine ait. Ryzen 3 5424C, 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip, ayrıca çip 6 GPU çekirdeği ile geliyor ve 4.1GHz’e kadar çıkabiliyor. Son olarak Ryzen 3 5125, çift çekirdek ve 4 izlem birine sahip ayrıca çip 3 GPU çekirdeğine sahip ancak maksimum olarak 3.0GHz’e çıkabiliyor.

Ciddi batarya iyileştirmeleri sunacak

AMD, Ryzen 5000 C serisi işlemcilerin, Intel işlemcilere göre %94’e kadar daha fazla batarya ömrü sunacağını belirtiyor. Firma, bu işlemcili cihazların 13 saat boyunca bataryada çalışabileceğini belirtmiş. Çipler, 3 adet 4K ekran bağlantısını ve hızlı şarj protokolünü destekliyor. Acer ve HP, bu çipleri kullanan ilk cihazları tanıttı. Acer Spin 514, 600 dolar civarı bir fiyat ile çıkacak ve Ryzen 7 5825C işlemcisine kadar yükseltilebilecek. HP Elite c645 G2 ise 16GB’a kadar Ram seçeneği ve 512GB PCIe SSD depolama ile geliyor ve Haziran 2030’a kadar güncelleme alacak.

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