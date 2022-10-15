AMD Ryzen 7 7700X ve Core i7 13700K karşı karşıya! İşte oyun performans testleri

Ryzen 7000 mobil işlemciler üç farklı mimari ile geliyor! 1 gün önce eklendi

Intel’in 13. nesil Raptor Lake Core i7 13700K ve Core i5 13600K işlemcilerinin test bilgileri Extreme Player’dan geliyor. Sızıntı kaynağı daha önce, Core i9 13900K, Core i7 13700K ve Core i5 13600K işlemcileri de dahil olmak üzere Raptor Lake ailesinin bilgilerini paylaşmıştı. Bu sefer ise Ryzen 7700X, hem Intel’in eski 12. Nesil işlemcileriyle hem de 13. Nesil işlemcileriyle karşı karşıya getirildi.

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Daha hızlı bellekler yine Ryzen işlemcilerin performansını artırıyor

Test platformu tarafında AMD için Gigabyte X670 AORUS Elite AX, Intel için ise ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 platformları kullanıldı. Her iki anakartta da 16 GB DDR5 bellekler ve MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio ekran kartına yer verildi. Test süreci boyunca tüm işlemciler DDR5-5200 profillerde test edildi ancak bunlara ek olarak 7700X işlemcisi ayrıca DDR5-6400 hız profilinde de test edildi.

Ryzen 7 7700X vs Core i7 13700K vs Core i5 13600K CPU/Oyun CORE I5-12600K CORE I7-12700K CORE I5-13600K CORE I7-13700K RYZEN 7 7700X RYZEN 7 7700X APEX Legends 1080p 273.5 275.6 270.2 291.6 276.4 295 CSGO 1080p 666.57 749.91 759.34 777.67 797 841 Far Cry 6 1080p 126 144 153 153 137 150 Horizon Zero Dawn 1080p 168 174 174 179 187 192 Monster Hunter Rise 1080p 209.7 208.7 244.3 238 210.3 236.6 Naraka Bladepoint 1080p 201.6 200 227 218.9 221.9 241.1 PUBG 1080p 226.5 293.6 299.2 320.3 296.5 331.2 Red Dead Redemption 2 1080p 150 156 162 159 160 164 Ortalama 252 275 286 291 286 306

Elimizdeki ilk oyun karşılaştırması, AMD Ryzen 7 7700X'in Core i7 13700K'dan yüzde 4,5, Core i5 13600K'dan yüzde 7,5 ve Core i5 12600K'dan yüzde 11 önde olduğu Horizon Zero Dawn. Daha hızlı DDR5 bellekler eklendiğinde Ryzen 7700X’in aradaki farkı açtığını görmekteyiz. Dolayısıyla yeni Ryzen işlemcilerin de bellek hızına duyarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Red Dead Redemption 2’de ise 1080p’de sonuçların çok yakın olduğunu görüyoruz. Benzer durum diğer çözünürlüklerde de geçerliliğini koruyor. Far Cry 6'da ise Core i7 13700K ve Core i5 13600K’nın liderliği az bir farkla ele geçirdiği görülmekte. Öte yandan daha hızlı bellekli (6400 MHz) Ryzen 7700X tüm senaryolarda çok güçlü duruyor.

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Performans farkları az, sonucu fiyat belirleyebilir

AMD’nin yeni Ryzen 7000 serisi ile Intel’in yeni Raptor Lake 13. Nesil Core işlemcileri oyun performansları açısından birbirine yakın konumlanıyor. Daha detaylı testler çıktıkça iki işlemci nesli arasındaki korelasyon da daha netleşecektir. Ek olarak, fiyat noktasında Intel platformunun hem DDR5 hem de DDR4 uyumluluğuyla birlikte daha ucuz anakart seçenekleri sayesinde avantajı bulunuyor.

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