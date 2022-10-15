AMD Ryzen 7 7700X ve Core i7 13700K karşı karşıya! İşte oyun performans testleri

- Daha hızlı bellekler yine Ryzen işlemcilerin performansını artırıyor
- Ryzen 7 7700X vs Core i7 13700K vs Core i5 13600K
- Performans farkları az, sonucu fiyat belirleyebilir
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Intel’in 13. nesil Raptor Lake Core i7 13700K ve Core i5 13600K işlemcilerinin test bilgileri Extreme Player’dan geliyor. Sızıntı kaynağı daha önce, Core i9 13900K, Core i7 13700K ve Core i5 13600K işlemcileri de dahil olmak üzere Raptor Lake ailesinin bilgilerini paylaşmıştı. Bu sefer ise Ryzen 7700X, hem Intel’in eski 12. Nesil işlemcileriyle hem de 13. Nesil işlemcileriyle karşı karşıya getirildi.
Daha hızlı bellekler yine Ryzen işlemcilerin performansını artırıyor
Test platformu tarafında AMD için Gigabyte X670 AORUS Elite AX, Intel için ise ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 platformları kullanıldı. Her iki anakartta da 16 GB DDR5 bellekler ve MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio ekran kartına yer verildi. Test süreci boyunca tüm işlemciler DDR5-5200 profillerde test edildi ancak bunlara ek olarak 7700X işlemcisi ayrıca DDR5-6400 hız profilinde de test edildi.
|CPU/Oyun
|CORE I5-12600K
|CORE I7-12700K
|CORE I5-13600K
|CORE I7-13700K
|RYZEN 7 7700X
|RYZEN 7 7700X
|APEX Legends 1080p
|273.5
|275.6
|270.2
|291.6
|276.4
|295
|CSGO 1080p
|666.57
|749.91
|759.34
|777.67
|797
|841
|Far Cry 6 1080p
|126
|144
|153
|153
|137
|150
|Horizon Zero Dawn 1080p
|168
|174
|174
|179
|187
|192
|Monster Hunter Rise 1080p
|209.7
|208.7
|244.3
|238
|210.3
|236.6
|Naraka Bladepoint 1080p
|201.6
|200
|227
|218.9
|221.9
|241.1
|PUBG 1080p
|226.5
|293.6
|299.2
|320.3
|296.5
|331.2
|Red Dead Redemption 2 1080p
|150
|156
|162
|159
|160
|164
|Ortalama
|252
|275
|286
|291
|286
|306
Elimizdeki ilk oyun karşılaştırması, AMD Ryzen 7 7700X'in Core i7 13700K'dan yüzde 4,5, Core i5 13600K'dan yüzde 7,5 ve Core i5 12600K'dan yüzde 11 önde olduğu Horizon Zero Dawn. Daha hızlı DDR5 bellekler eklendiğinde Ryzen 7700X’in aradaki farkı açtığını görmekteyiz. Dolayısıyla yeni Ryzen işlemcilerin de bellek hızına duyarlı olduğunu söyleyebiliriz.
Performans farkları az, sonucu fiyat belirleyebilir
AMD’nin yeni Ryzen 7000 serisi ile Intel’in yeni Raptor Lake 13. Nesil Core işlemcileri oyun performansları açısından birbirine yakın konumlanıyor. Daha detaylı testler çıktıkça iki işlemci nesli arasındaki korelasyon da daha netleşecektir. Ek olarak, fiyat noktasında Intel platformunun hem DDR5 hem de DDR4 uyumluluğuyla birlikte daha ucuz anakart seçenekleri sayesinde avantajı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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