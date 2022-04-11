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    Ryzen 7000 üretimi için Nisan ayı işaret ediliyor

    Zen 4 çekirdeğini temel alan Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerin üretimi başlamış olabilir. AMD’nin yaz ayları bitmeden yeni işlemcileri piyasaya sürmesi bekleniyor. 
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    Ryzen 7000
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    Zen çekirdeklerinin hayat verdiği Ryzen serisi ile birlikte işlemci pazarında önemli bir yükseliş yakalayan AMD, bu yıl vites arttırmaya hazırlanıyor. Intel’in Raptor Lake hamlesine cevap daha erken gelebilir. 

    Ryzen 7000 ne zaman geliyor?

    Sektör kaynakları Zen 4 mimarisini temel alacak Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerin Nisan ayı içerisinde hacimli üretime başlayacağını aktarıyor. Böylece 22 Eylül olarak tahmin edilen çıkış tarihinin daha da erkene çekilmesi ihtimali ortaya çıkıyor. Daha önce de en geç Nisan veya Mayıs ayında üretimin başlayacağı iddiaları gündeme gelmişti. 

    5nm sürecindeki Zen 4 mimarisi önemli performans artışları sunarken verimlilik tarafında biraz hayal kırıklığı olabilir. Gündeme gelen bilgiler tepe seviyede 170W TDP değeri karşımıza çıkacak. Bu seviyede sıvı soğutmanın gerekli olacağı da belirtiliyor. 

    16 çekirdek ve 32 izlek birimli Ryzen 9 7950X muhtemelen tepe seviyede yer alacak. Sonrasında 12 çekirdekli ve 24 izlek birimli Ryzen 7 7850X iddiaları var. Bu da 105W TDP değerine sahip. 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli Ryzen 7 7800X işlemcisi ile birlikte bu 3 model zaman zaman veri tabanlarında ortaya çıkmıştı. Her çekirdek için 1MB Seviye 2 ön bellek de yine sızdırılan bilgiler arasında. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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