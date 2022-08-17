Ryzen 7000 işlemciler 29 Ağustos’ta geliyor

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İşlemci dünyasının merakla beklenen yeni oyuncuları Ryzen 7000 için resmi tanıtım tarihi belli oldu. İddialarda dile getirildiği gibi Gamescom fuarının hemen sonrasında 29 Ağustos tarihinde AMD bir etkinlik düzenliyor olacak.

Ryzen 7000 tahmini fiyatları neler?

“together we advance” mottosunu kullanan AMD dünyanın en güçlü işlemci mimarisi olarak tanımladığı Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemci ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Özel sayfasını da erişime açan firma Zen 4 ile yeni nesilde gerçekleştirmek istediği projelerini aktarıyor.

Ryzen 7000 grafik gücü nasıl olacak? 2 ay önce eklendi

5GHz seviyesini geçecek olan Zen 4 işlemciler önceki nesle göre yüzde 15 civarında iyileşme sağlıyor. Ayrıca ilk kez Intel benzeri dahili grafik birimi de barındıracak olan Ryzen 7000 serisinin ilk etapta üst seviye işlemcileri tanıtması bekleniyor.

Ryzen 7000 serisi ile birlikte AM5 soketine geçmeye hazırlanan AMD, ilk etapta X670E ve X670 çipsetlerini sonrasında ise B650E ve B650 çipsetlerini sunacak. Ryzen 7000 serisinin AM4 anakartlar ile uyumlu olmayacağı daha önce dile getirilmişti. Ülkemizde 30 Ağustos erken saatlere denk gelen etkinlikte tanıtılması beklenen Ryzen 7000 işlemciler ve muhtemel fiyatlar şu şekilde:

AMD Ryzen 9 7950X - 892$

AMD Ryzen 9 7900X - 608$

AMD Ryzen 7 7700X - 380$

AMD Ryzen 5 7600X - 330$

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Ryzen 7000 ne zaman tanıtılacak?