Sağlık Bakanlığı hastanelere "mutasyon tespit kiti" yolladı

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Covid-19 ülkemizdeki 1. yılını doldurmak üzereyken tüm dünyada koronavirüs mutasyonları yayılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye’de şu ana kadar 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu koronavirüs vakalarının tespit edilmesi için yeni bir adım atıyor. Covid-19 testi yapan hastanelere, mutant virüs tespit kiti gönderildi. Testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi yapılacak.

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İngiltere kökenli mutasyon türü, normalden daha fazla bulaşıcılığa sahip. Türkiye’de vaka sayısı düşüş eğilimindeyken yaklaşık 1 haftadır yeniden yükselişe geçti. Dün yeni vaka sayısı 7 bini aştı. Bu durumun mutasyonla ilgisi olup olmadığı araştırılacak. Türkiye’de 17 şehirde İngiltere kökenli mutasyon tespit edildi. İngiltere kökenli mutasyon türü şimdilik aşı çalışmalarını etkilemiyor ancak yeni mutasyonlar ortaya çıktıkça aşı etkisini kaybedebilir. Bu nedenle bazı ülkeler aşılama çalışmaları bitinceye kadar sınırlarını yurt dışına kapattı. Türkiye’de ise sadece mutasyon tespit edilen ülkelerden seyahatlere kısıtlamalar uygulanıyor. Uzmanlar, koronavirüs mutasyonları daha bulaşıcı olduğu için çift maske takmayı öneriyor.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hastanelerde-mutant-testi-41730435

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