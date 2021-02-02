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    Sağlık Bakanlığı hastanelere "mutasyon tespit kiti" yolladı

    Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi ancak kapsamlı tarama yapılmadığı için daha fazla olduğu düşünülüyor. Mutasyonlu vakaların tespiti için hastanelere mutasyon kiti gönderildi.
    02 Şubat 2021, 13:30 (2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanlığı hastanelere
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    Covid-19 ülkemizdeki 1. yılını doldurmak üzereyken tüm dünyada koronavirüs mutasyonları yayılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye’de şu ana kadar 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi.

    Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu koronavirüs vakalarının tespit edilmesi için yeni bir adım atıyor. Covid-19 testi yapan hastanelere, mutant virüs tespit kiti gönderildi. Testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı"

    İngiltere kökenli mutasyon türü, normalden daha fazla bulaşıcılığa sahip. Türkiye’de vaka sayısı düşüş eğilimindeyken yaklaşık 1 haftadır yeniden yükselişe geçti. Dün yeni vaka sayısı 7 bini aştı. Bu durumun mutasyonla ilgisi olup olmadığı araştırılacak. Türkiye’de 17 şehirde İngiltere kökenli mutasyon tespit edildi. İngiltere kökenli mutasyon türü şimdilik aşı çalışmalarını etkilemiyor ancak yeni mutasyonlar ortaya çıktıkça aşı etkisini kaybedebilir. Bu nedenle bazı ülkeler aşılama çalışmaları bitinceye kadar sınırlarını yurt dışına kapattı. Türkiye’de ise sadece mutasyon tespit edilen ülkelerden seyahatlere kısıtlamalar uygulanıyor. Uzmanlar, koronavirüs mutasyonları daha bulaşıcı olduğu için çift maske takmayı öneriyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hastanelerde-mutant-testi-41730435 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa da vaka sayısı 0 lara düşmüştü sonra mutasyon ardından aşı krizi ile uğraşırken bizse bırakın 0 vakayı, kontrol altına bile alamamışken birde mutasyon ortaya çıktı.Şunu da söyleyeyim son günlerde vaka sayısında zik zak çizip duruyoruz bence bunun sebebi sadece mutasyon değil,hafta sonu" ki pencereden,balkondan bakıyorum hemen herkes dışarıda geziyor,bazıları eline poşeti alıyor,gören markete gidiyor sanır, market şurada oraya gitmiyor nere gittiği belli değil" dahil hafta içi saat 9 dan sonra kısıtlamaya uymayanlar yüzünden vaka sayısında düşme olmuyor. Kısıtlamaya uymayanları gören sağlık çalışanları ne yapıyor kafayı yiyor.Çift maske taksan ne olur ki,kısıtlamaya uymayanları kısıtlamadıkça...
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bulasicilik riski daha cok : Cuma namazina gidilmesiyle, Evlerdeki Kur'an okutmalarda bulasicilik riski baya artmaktadir .

    Ibadet evde veya isyerinde kilinir.

    Gereksiz su israfi da yapilmasin.

    Gozlen de ibadet yapilabilir ... Illa hasta yatalak olmaniza gerek yok ...

    Ramazan ayinda ac kalmak bagisikligi zayiflattigindan bulasicilik direk ve dolayli etkileriyle de baya artacaktir ...


    Kurakliga ve viruse karsi AKLIN yolu BiRDiR .


    Daha bunlari halledilsin sonra haberdeki mutasyonlu daha cok bulasiliktaki viruse karsi tedbirler de anlam kazansin. Emekler heba oluyor...

    Polemik yapanlardan da sozde dindarlik kisvesi altinda da AKLIN yoluna karsi cikan KiN kusanlara da yeter yahu ...
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