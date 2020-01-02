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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor

    Xiaomi, Oppo ve Vivo, geçtiğimiz Ağustos ayında, cihazları arasında yüksek hızda dosya aktarımı için işbirliği yaptıklarını açıklamışlardı. Bu hizmet şimdi tüm dünyaya açılıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo, geçtiğimiz Ağustos ayında, cihazları arasında yüksek hızlarda dosya aktarımını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için Inter-Transfer Alliance Group adlı bir işbirliği yaptıklarını açıklamışlardı.

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    Diğer şirketlerin de katılmasını istiyorlar

    Bu üç şirketin akıllı telefonları arasındaki sorunsuz dosya paylaşım hizmeti bir süredir test ediliyordu ve nihayet bu test süreci sonlandı. Vivo'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Spark Ni, kullanıcıların internet bağlantısına ihityaç duymadan dosyalarını kablosuz olarak paylaşabilecekleri bu servisin tüm dünyadaki kullanıcılara açılacağını belirtti. Servisin, hızlı eşleştirme için Bluetooth ve yüksek hızlı bağlantı için Wi-Fi P2P kullanacağı açıklanırken, dosya paylaşımı yapan cihazlardaki WiFi ve Bluetooth özelliğinin açık olması gerekecek.

    Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor
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    Cihazlarda çıkacak bir menü yardımıyla da, hangi dosya veya dosyaların transfer edilmek istendiği seçilebilecek. Bu üç şirket, kurdukları bu işbirliğine diğer şirketlerin de katılmasını istiyorlar. Verilen bilgiye göre aktarım hızı 20 MB/sn'ye kadar çıkacak ve Şubat 2020 tarihinden itibaren de akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/oppo_vivo_and_xiaomi_are_launching_worldwide_their_seamless_file_transfer_service-news-40817.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tiestoly 2 hf.
    Chining shining
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    shkoksal 2 hf.
    One Plus'ın da bu şirketlerle ortak iş yapması lazım.
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    RaptorFX 2 hf.
    Şükür mantıklı hamleler gelmeye başladı. Standardizasyon önemli.
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    interwap 2 hf.
    Çinliler teknolojiye giderek yön vermeye çalışıyor.
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    yorumculuklar 2 hf.
    Android bu konuda birleşebilecekken bunu yapamadılar. Samsung düz Wi-Fi direct teknolojisini kullanıyor, baya generic bir şey fakat Mi gibi firmalarda Wi-Fi direct açmak mümkün değil illa Mi Drop kullanmak lazım. Google Files ile ortak bir platform yapmak istedi ama çalışma mantığı çok güzel değil.
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    cangunner 2 hf.
    Bir nevi Airdrop olacak, aynı anda wifi ve bluetooth kullanarak
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