Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor

Tam Boyutta Gör

Çin merkezli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo, geçtiğimiz Ağustos ayında, cihazları arasında yüksek hızlarda dosya aktarımını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için Inter-Transfer Alliance Group adlı bir işbirliği yaptıklarını açıklamışlardı.

Ayrıca Bkz. "Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi"

Diğer şirketlerin de katılmasını istiyorlar

Bu üç şirketin akıllı telefonları arasındaki sorunsuz dosya paylaşım hizmeti bir süredir test ediliyordu ve nihayet bu test süreci sonlandı. Vivo'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Spark Ni, kullanıcıların internet bağlantısına ihityaç duymadan dosyalarını kablosuz olarak paylaşabilecekleri bu servisin tüm dünyadaki kullanıcılara açılacağını belirtti. Servisin, hızlı eşleştirme için Bluetooth ve yüksek hızlı bağlantı için Wi-Fi P2P kullanacağı açıklanırken, dosya paylaşımı yapan cihazlardaki WiFi ve Bluetooth özelliğinin açık olması gerekecek.

Tam Boyutta Gör

Cihazlarda çıkacak bir menü yardımıyla da, hangi dosya veya dosyaların transfer edilmek istendiği seçilebilecek. Bu üç şirket, kurdukları bu işbirliğine diğer şirketlerin de katılmasını istiyorlar. Verilen bilgiye göre aktarım hızı 20 MB/sn'ye kadar çıkacak ve Şubat 2020 tarihinden itibaren de akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.

https://www.gsmarena.com/oppo_vivo_and_xiaomi_are_launching_worldwide_their_seamless_file_transfer_service-news-40817.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.