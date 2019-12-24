Samsung’a iyi haber: Japonya bileşen kısıtlamasını hafifletiyor

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Bir süre önce Güney Kore ve Japonya arasında başlayan gerginlik iki ülke arasında hammadde tedariğinde kısıtlamaya kadar gitmişti. Samsung ve LG gibi pek çok firmayı etkileyen Japonya’nın bileşen kısıtlamasından iyi haber geldi.

Üretim sıkıntısı kalkacak

Atılan olumlu adımların bir neticesi olarak Japon Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı – METI, yaptığı açıklamada belirli foto direnç materyallerinin ihracatına getirilen kısıtlamaların kısmi olarak kaldırıldığını duyurdu.

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Japonya’nın kısıtladığı materyaller; ekran üretiminde kullanılan polimid, bellek üretiminde kullanılan hidrojen florid ve foto direnç şeklinde sıralanıyordu. Global üretimin yüzde 70-90’ı Japonya’nın elinde olduğu için Samsung ve LG gibi Güney Koreli firmalar üretimde sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Bu da haliyle global ortalama fiyatlara etki etmeye başlamıştı.

Güney Kore yeni karar gereğince foto direnç materyallerini üç yıla kadar toplu bir şekilde tedarik edecek sözleşmeler yapabilecek. Daha önce buna kısıtlama getirilmişti. Olumlu adımlar atıldıkça diğer kısıtlamaların da kaldırılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/12/24/japan-eases-restrictions-on-crucial-smartphone-components-export-to-south-korea/