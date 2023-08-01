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    Samsung açıkladı: Galaxy Z Fold 5'te neden S Pen yuvası yok?

    Samsung Galaxy Z Fold 5, S Pen yuvasına sahip değil; özel bir kılıf satın almak gerekiyor. Peki, Samsung yeni katlanan telefonunda neden kalem yuvasına yer vermedi?
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    Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen yuvası neden yok Tam Boyutta Gör
    Yeni Samsung Galaxy Z Fold 5, telefonun tamamen düz katlanmasını sağlayan bir menteşeye sahip. Yeni esnek menteşe sayesinde Samsung’un en ince katlanan telefonlarından biri. Ancak, telefonun ince olmasının bir dezavantajı var; Özel S Pen yuvası yok. Samsung’un özel ürettiği yeni kılıfı satın almanız gerekiyor. Peki, Samsung bu konu hakkında nasıl bir açıklamada bulundu?

    Samsung: "S Pen'i çok inceltmek yazma hissini yok eder."

    Samsung, kalemin yarıçapını 7.4 mm’den 4.35 mm’ye düşürdü. Galaxy S23 Ultra’nın S Pen’i ile neredeyse aynı boyutta. Geçen yılki katlanan telefonların S Pen’inden ise %41 daha ince. Ancak, buna rağmen Z Fold 5’e S Pen’i takmak için özel bir yuva yok. Sadece teknoloji açısından değil, kullanıcı deneyimi açısından da sorun yaratmayacak şekilde S Pen’i katlanan telefona dahil etmenin yollarını arayan Samsung, kalemi çok inceltmenin kalemle yazıyormuş hissini yok edeceğini düşünüyor.

    S Pen'i tasarlamak telefonu tasarlamaktan daha zor!

    Samsung, katlanabilir telefon için bir kalem tasarlamanın çeşitli güçlükleri olduğunu söylüyor. Telefonun esnek ekranına zarar vermeyen yeni materyallerin bulunması bunların başında geliyor. S Pen’i tasarlamak çok daha fazla dikkat gerektiriyor. Öte yandan taşınabilirlik, Samsung’a göre bir katlanır telefonda kesinlikle olması gereken bir özellik.

    Kullanıcıların yeni Z Fold modellerinin tasarımına ilişkin çelişkili isteklerde bulunduğu da belirtildi. Bir kesim, daha da ince, kitap tarzı katlanabilen bir telefon istiyor ama böyle bir tasarım için Samsung’un S Pen’i daha da inceltmesi gerekiyor. Z Fold’un daha kalın olmasını isteyen insanlar da var. Bu tasarım anlayışı, S Pen için kılıf ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ancak, telefonun taşınabilirliğinin azalması Samsung’un istediği bir şey değil.

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