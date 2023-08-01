Samsung açıkladı: Galaxy Z Fold 5'te neden S Pen yuvası yok?

- Samsung: "S Pen'i çok inceltmek yazma hissini yok eder."
- S Pen'i tasarlamak telefonu tasarlamaktan daha zor!
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Samsung: "S Pen'i çok inceltmek yazma hissini yok eder."
Samsung, kalemin yarıçapını 7.4 mm’den 4.35 mm’ye düşürdü. Galaxy S23 Ultra’nın S Pen’i ile neredeyse aynı boyutta. Geçen yılki katlanan telefonların S Pen’inden ise %41 daha ince. Ancak, buna rağmen Z Fold 5’e S Pen’i takmak için özel bir yuva yok. Sadece teknoloji açısından değil, kullanıcı deneyimi açısından da sorun yaratmayacak şekilde S Pen’i katlanan telefona dahil etmenin yollarını arayan Samsung, kalemi çok inceltmenin kalemle yazıyormuş hissini yok edeceğini düşünüyor.
S Pen'i tasarlamak telefonu tasarlamaktan daha zor!
Samsung, katlanabilir telefon için bir kalem tasarlamanın çeşitli güçlükleri olduğunu söylüyor. Telefonun esnek ekranına zarar vermeyen yeni materyallerin bulunması bunların başında geliyor. S Pen’i tasarlamak çok daha fazla dikkat gerektiriyor. Öte yandan taşınabilirlik, Samsung’a göre bir katlanır telefonda kesinlikle olması gereken bir özellik.
Kullanıcıların yeni Z Fold modellerinin tasarımına ilişkin çelişkili isteklerde bulunduğu da belirtildi. Bir kesim, daha da ince, kitap tarzı katlanabilen bir telefon istiyor ama böyle bir tasarım için Samsung’un S Pen’i daha da inceltmesi gerekiyor. Z Fold’un daha kalın olmasını isteyen insanlar da var. Bu tasarım anlayışı, S Pen için kılıf ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ancak, telefonun taşınabilirliğinin azalması Samsung’un istediği bir şey değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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