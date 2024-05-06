Samsung akıllı saatlere Maximum Kart sahipleri için saat ile ödeme özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Samsung Pay ile Samsung akıllı telefonlara çeşitli kredi kartları için akıllı telefonla temassız ödeme özelliği eklenmişti. Şimdi de Samsung akıllı saatlere ödeme özelliği gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla Samsung akıllı saat sahipleri, Maximum Kart ile yapacakları ödemeleri akıllı saatleri ile gerçekleştirebilecek.

Samsung’un Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatleri için Maximum Mobil uygulaması güncellendi ve “Saat ile Öde” özelliği eklendi. Tizen işletim sistemine sahip Samsung akıllı saatler ise bu özellikten faydalanamayacak.

Samsung ilk 3nm akıllı akıllı telefon işlemcisini üretti 1 gün önce eklendi

Maximum Mobil uygulamasının “Saat ile Öde” özelliği sayesinde Maximum Kart sahipleri, akıllı saatlerini POS cihazlarına yaklaştırarak temassız ödeme yapabilecek. Bu sayede fiziki kart taşımadan ödeme yapılabiliyor.

Samsung akıllı saat ile temassız ödeme nasıl yapılıyor?

Akıllı saat ile temassız ödeme yapmak için Android işletim sistemine sahip Samsung akıllı saatlerindeki Maximum Mobil uygulamasında “Saat ile Öde” özelliğinin aktive edilmesi gerekiyor. Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatlerdeki “temassız ödeme” uygulaması olarak “Maximum”un seçilmesinin ve kullanılacak bireysel kredi kartının belirlenmesinin ardından “Akıllı Saat ile Temassız Ödeme” özelliği açılıyor ve akıllı saat POS cihazına yaklaştırılarak temassız ödeme gerçekleştiriliyor.

Saat ile ödeme yapanlara 200 TL MaxiPuan hediye

Maximum özellikli İş Bankası kredi kartı sahipleri, Samsung akıllı saatleri ile yapacakları ödemeler için ayrıca ilave MaxiPuan ile ödüllendiriliyor. Lansmana özel başlatılan kampanya kapsamında 2 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Samsung akıllı saatleri ile yapacakları her 100 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, toplamda 200 TL MaxiPuan kazanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung akıllı saatlerde Maximum Kart ile ödeme nasıl yapılır?