Samsung akıllı saatlere Maximum Kart sahipleri için saat ile ödeme özelliği geldi

- Samsung akıllı saat ile temassız ödeme nasıl yapılıyor?
- Saat ile ödeme yapanlara 200 TL MaxiPuan hediye
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Samsung’un Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatleri için Maximum Mobil uygulaması güncellendi ve “Saat ile Öde” özelliği eklendi. Tizen işletim sistemine sahip Samsung akıllı saatler ise bu özellikten faydalanamayacak.
Maximum Mobil uygulamasının “Saat ile Öde” özelliği sayesinde Maximum Kart sahipleri, akıllı saatlerini POS cihazlarına yaklaştırarak temassız ödeme yapabilecek. Bu sayede fiziki kart taşımadan ödeme yapılabiliyor.
Samsung akıllı saat ile temassız ödeme nasıl yapılıyor?
Akıllı saat ile temassız ödeme yapmak için Android işletim sistemine sahip Samsung akıllı saatlerindeki Maximum Mobil uygulamasında “Saat ile Öde” özelliğinin aktive edilmesi gerekiyor. Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatlerdeki “temassız ödeme” uygulaması olarak “Maximum”un seçilmesinin ve kullanılacak bireysel kredi kartının belirlenmesinin ardından “Akıllı Saat ile Temassız Ödeme” özelliği açılıyor ve akıllı saat POS cihazına yaklaştırılarak temassız ödeme gerçekleştiriliyor.
Saat ile ödeme yapanlara 200 TL MaxiPuan hediye
Maximum özellikli İş Bankası kredi kartı sahipleri, Samsung akıllı saatleri ile yapacakları ödemeler için ayrıca ilave MaxiPuan ile ödüllendiriliyor. Lansmana özel başlatılan kampanya kapsamında 2 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Samsung akıllı saatleri ile yapacakları her 100 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, toplamda 200 TL MaxiPuan kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.