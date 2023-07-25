Samsung telefonlar, Android 14 beta güncellemesini almaya başlıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0’ın ilk betasını çok yakında yayınlayacak. Android 14 özelliklerini deneyimlemek isteyenlerin merakla beklediği One UI 6 beta sürümü ilk olarak S23 serisine verilecek ve birkaç ülkede sunulacak.

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Galaxy S23 için One UI 6.0 beta programı başlıyor

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için One UI 6.0 beta programının yakında başlayacağına işaret eden resmî forum bölümleri görüldü.

Forum bölümünde şu an için hiçbir bilgi, açıklama yer almıyor ancak Android 14 OneUI 6.0 beta 1 sürümün ilk aşamada Hindistan, Almanya, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika’daki kullanıcılara sunulması bekleniyor. Muhtemelen güncelleme Galaxy S23 serisine ulaştıktan birkaç gün sonra Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 5 dahil olmak üzere diğer modeller için de yayınlanacaktır.

One UI 6.0, daha iyi yazı tipi boyutlandırma, katlanır telefonlarda gelişmiş çoklu görev, tahmini geri hareket, gelişmiş paylaşım sayfası, telefondaki resim ve videolar için daha iyi gizlilik gibi Android 14’e gelen yeni özellikleri içeren bir güncelleme olacak.

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Samsung, Android 14 beta güncellemesini vermeye hazırlanıyor