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    Samsung borçlandı: Çip işinde milyarlarca dolarlık kayıp!

    Samsung, Galaxy S23 serisi ile 2023’e güzel giriş yaptı ancak çip işi tarafında zorlu bir dönem geçiriyor. Güncel rapora göre, Samsung’un yarı iletken işinden kaybı 2 milyar dolara yakın.
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    samsung çip işi milyarlarca dolar zarar Tam Boyutta Gör
    Samsung, çip işinde 2023’ün ilk iki ayında yaklaşık 2 milyar dolar kaybetti. Daha da kötüsü, yılın ilk çeyreğinde de zarar etme eğiliminin süreceği ve şirketin 3 milyar dolara yakın bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor. Şirket, 2008 yılının dördüncü çeyreğinden beri ilk kez yarı iletken segmentinde kayıp yaşamış olacak.

    Dördüncü çeyrekte inanılmaz düşüş!

    Samsung, geçen sene 33 milyar dolar kâr elde etti. Şirketin yalnızca yarı iletken işinden kazancı; 18 milyar dolar. Çeyrek bazda, 2022’nin ilk çeyreğinde 6.5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 7.5 milyar dolar, üçüncü çeyrekte 4 milyar dolar. Ancak, 2022’nin dördüncü çeyreğinde şirketin faaliyet kârı yıllık bazda %97 oranında düştüğünden kâr boşa gitti.

    Samsung’un yarı iletken finansmanına devam etmek için Samsung Display bölümünden 15 milyar dolar borç aldığı bildirildi.

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    mert1907 1 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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