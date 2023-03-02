Samsung borçlandı: Çip işinde milyarlarca dolarlık kayıp!

Tam Boyutta Gör Samsung, çip işinde 2023’ün ilk iki ayında yaklaşık 2 milyar dolar kaybetti. Daha da kötüsü, yılın ilk çeyreğinde de zarar etme eğiliminin süreceği ve şirketin 3 milyar dolara yakın bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor. Şirket, 2008 yılının dördüncü çeyreğinden beri ilk kez yarı iletken segmentinde kayıp yaşamış olacak.

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Dördüncü çeyrekte inanılmaz düşüş!

Samsung, geçen sene 33 milyar dolar kâr elde etti. Şirketin yalnızca yarı iletken işinden kazancı; 18 milyar dolar. Çeyrek bazda, 2022’nin ilk çeyreğinde 6.5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 7.5 milyar dolar, üçüncü çeyrekte 4 milyar dolar. Ancak, 2022’nin dördüncü çeyreğinde şirketin faaliyet kârı yıllık bazda %97 oranında düştüğünden kâr boşa gitti.

Samsung’un yarı iletken finansmanına devam etmek için Samsung Display bölümünden 15 milyar dolar borç aldığı bildirildi.

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