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    Samsung bugün büyük bir sürpriz yaparak yeni XR başlığını tanıtabilir

    Nefesler tutuldu ve teknoloji dünyası Samsung’un etkinliğine kilitlendi. Ancak gelen son dakika bilgileri bizleri bazı büyük sürprizlerin bekliyor olabileceğini gösteriyor.

    Samsung bugün bir sürpriz yaparak yeni XR başlığını tanıtabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung’un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı. Teknoloji dünyasının gözü, şirketin yeni Galaxy S25 serisini tanıtması beklenen bu etkinlikte. Ancak Samsung’un bu kez yalnızca yeni telefonlarını değil, daha büyük bir sürprizi de duyuracağı konuşuluyor. Business Korea’nın haberine göre, şirket bu etkinlikte “Project Moohan” kod adıyla geliştirdiği XR (Genişletilmiş Gerçeklik) başlığını tanıtabilir.

    Sektör kaynaklarına göre, Samsung’un XR başlığını tanıtmak için etkinlikte bazı videolar göstereceği ve katılımcılara cihazı deneyimleme şansı sunabileceği belirtiliyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler oldukça dikkat çekici olsa da bu cihazın Apple’ın Vision Pro’su ve Meta’nın Quest 3’üne gerçek bir rakip olup olmayacağı merak konusu.

    Etkinlik, San Jose, Kaliforniya’da 22 Ocak’ta, saat 10:00’da (Türkiye saati ile 21:00) gerçekleşecek. Canlı yayın, Samsung’un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

    Samsung’un bu yeni XR cihazı, Google ve Qualcomm ile iş birliği içinde geliştirildi. Cihazın işletim sistemi, Google’ın genişletilmiş gerçeklik cihazları için tasarladığı Android XR platformu üzerine kurulu. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 yongası kullanılıyor. Bu işlemci, Meta’nın Quest 3 cihazına güç veren XR2 Gen 2’nin bir üst modeli olarak daha yüksek performans vadediyor. Dolayısıyla, cihazın yalnızca performansıyla bile rakiplerini geride bırakma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.

    Google, bu projeye ilişkin bazı detayları şimdiden paylaşmış durumda. Başlığın “Cihazımı Bul” özelliğiyle uyumlu olacağı ve en az iki farklı uygulama görüntüleme modunu destekleyeceği biliniyor.

    Samsung’un XR başlığı, tasarım, ağırlık ve pil ömrü açısından nasıl bir yenilik sunacağıyla da merak uyandırıyor. Örneğin, Apple Vision Pro’nun 350 gramı aşan pili cihazın içine entegre edilmemişti; aksi halde başlık çok daha ağır olabilirdi. Benzer şekilde, XR cihazların hem yüksek işlem gücü hem de uzun süreli kullanım için enerji verimliliği sağlaması önemli bir rekabet kriteri olarak öne çıkıyor. Samsung’un bu konudaki çözümünün ne olacağı büyük bir ilgiyle bekleniyor.

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